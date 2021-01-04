«Пугающая скорость»: в Британии объявлен полный локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел полный локдаун по всей Англии. Это уже третий национальный локдаун, установленный властями для борьбы с коронавирусной инфекцией. На этот раз причиной стал новый штамм вируса.

«Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью», — заявил Джонсон в ходе телеобращения к нации.

Со вторника, 5 января, все школы Англии переходят на дистанционное обучение. Очное обучение могут проходить только дети, чьи родители являются представителями «ключевых» профессий. К ним относятся врачи, соцработники, пожарные, пожарные, полицейские, курьеры, продавцы и другие.

Жители региона могут выходить на улицу лишь, чтобы погулять, посетить медучреждение или сходить в магазин.

Лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется вообще не покидать дом. Этот локдаун аналогичен весеннему — он намного строже ноябрьского. «Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», — предупредил премьер-министр страны.

Джонсон заверил, что сроки установления этого локдауна зависят от того, насколько будет повышаться уровень заболеваемости. В то же время он пообещал уже в следующем месяце провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. В феврале препарат получат обитатели домов престарелых, медики, другие пожилые и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Тем временем с полуночи 4 января, как передает «Би-би-си», вся материковая Шотландия также уйдет на самоизоляцию. Образовательные учреждения будут закрыты (исключения составляют дети, чьи родители — врачи, соцработники и т.д.) до февраля. Обучение будет в онлайн-формате. Выйти из дома можно только по уважительной причине, как и в Англии.

В Северной Ирландии локдаун продлится шесть недель. Заведения, предоставляющие услуги, а также места отдыха и развлечений будут закрыты, магазины, где продаются товары не первой необходимости тоже перестанут работать. Тем не менее будут открыты церкви, но только при соблюдении масочного режима.

В Уэльсе также вводится национальный локдаун, сообщает «Би-би-си». Это означает запрет на посещение друзей, родственников, запрещение свадеб и поминок. Власти советуют по возможности перейти на дистанционный формат работы. Работа кафе, баров и пабов будет осуществляться только навынос.

Решение об ужесточении ограничительных мер было принято после того, как главные врачи регионов Соединенного Королевства предупредили, что появление нового штамма коронавируса может привести к «перегреву» системы здравоохранения в ближайшие три недели.

«Многие части нашей службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения, при значительном количество пациентов с COVID в больницах и в реанимациях», — говорится в заявлении медиков.

Специалисты отметили, что динамика заражения растет «почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма».

«Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется» в течение следующих 21 дня», — предупредили они.

В обращении к властям страны они также подчеркнули, что несмотря на увеличение количества зараженных коронавирусом, в системе здравоохранения произошли изменения, которые позволят предоставлять необходимую помощь людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

О новом штамме коронавируса стало известно в середине прошлого месяца. Тогда о нем сообщил минздрав Великобритании. Специалисты считают, что этот вид вируса распространяется на 70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Тем не менее пока нет данных, насколько он тяжелее переносится пациентами.

Ранее старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила, что «британский» штамм опасен для детей и подростков до 19 лет, так как для них он более заразен. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Гурдасани отметила, что коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот показатель указывает на количество человек, которых может заразить один заболевших до того, как будет изолирован.

По ее словам, это «очень тревожные» новости. Она призвала начинать предпринимать меры уже сейчас. Она также предположила, что он не обойдет стороной и взрослых. В этом случае произойдет увеличение заболеваемости, что приведет к многочисленным смертям, считает специалист.

Уже неделю в Британии ежедневно выявляют более 50 тыс. заражений. За минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество новых случаев — 58 784.