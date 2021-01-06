Капитолий пал: в Вашингтон вводят Нацгвардию

В Вашингтоне сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа, организовавшие днем 6 января многотысячную акцию протеста против победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, прорвали кордоны охраны на Капитолийском холме и ворвались в здание конгресса.

В это время американский двухпалатный парламент проводил заседание по подсчету и подтверждению голосов коллегии выборщиков за кандидатов в президенты и вице-президенты, передает CNN. К полудню полиция заблокировала здание Капитолия на вход и выход.

«Я не узнаю нашу страну, и члены конгресса, поддержавшие эту анархию, не заслуживают того, чтобы представлять своих соотечественников-американцев», — заявила член Демократической партии Элейн Лурия.

Около 13.00 по местному времени (21.00 мск) протестующие все-таки прорвались через барьеры, преодолев все четыре кордона охраны, установленные по периметру здания, и вступили в рукопашную схватку с офицерами, находящимися в полном вооружении. Некоторые называли полицейских «предателями».

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Пространство рядом со ступенями Капитолия заволокло дымом — полицейские и демонстранты бросали баллончики с перцовым слезоточивым газом, силовики также использовали дубинки. С обеих сторон эпизодически было использовано огнестрельное оружие.

Сторонники Трампа скандировали «США» и размахивали американскими флагами, а также флагами с надписью: «Не наступай на меня».

Байден призвал протестующих отступить и «дать дорогу демократии», а также заявил, что Трамп должен выступить на национальном телевидении и осудить своих сторонников.

«Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию», — сказал политик.

Он назвал происходящее «восстанием».

«Угроза безопасности избранных должностных лиц, это не протест, это восстание. За нами наблюдает весь мир. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надеждой на демократию, подошла к такому мрачному моменту», — признался избранный президент США.

Спустя несколько часов после штурма Трамп в видеообращении призвал своих сторонников покинуть здание Капитолия.

«Нам нужен мир, поэтому идите домой. Мы вас любим, вы особенные», — сказал действующий глава Белого дома.

Дональд Трамп-младший также призвал сторонников своего отца успокоиться и прекратить штурм.

«Это неправильно, это не характерно для нас. Будьте миролюбивы и используйте свои права 1-й поправки, но не начинайте действовать как другая сторона. У нас есть страна, которую нужно спасать», — заявил он.

Вскоре полиция Капитолия запросила правоохранительные органы о дополнительной помощи, в том числе — федеральные власти. Департамент столичной полиции округа Колумбия направил усиленные подразделения на помощь полиции Конгресса.

Само здание уже захвачено протестующими — по меньшей мере несколько сотен человек в свободной одежде с флагами ходят по всем коридорам, фотографируются в зале заседаний.

По словам источников американских СМИ в политических кругах, члены палаты представителей и сената находятся в безопасности в неизвестном месте.

В ходе столкновений несколько офицеров получили ранения и травмы, один доставлен в больницу. Одна женщина находится в критическом состоянии после выстрела в грудь, ей оказали первую помощь прямо в здании Конгресса.

Позднее стало известно, что вся Национальная гвардия округа Колумбия будет задействована Министерством обороны, об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Дочь президента США Иванка Трамп назвала в Twitter участников беспорядков «американскими патриотами», но затем удалила твит.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час, передает Reuters. Он продлится с 18.00 6 января по местному времени до 6.00 7 января.

Журналистка Эбби Филлип указала на контраст между реакцией Трампа на нынешних протестующих и на демонстрантов Black Lives Matter, громивших минувшим летом американские города.

«Несколько месяцев назад в Вашингтоне, где мы живем и где работаем, вы не могли проехать по улице, не будучи остановленными машинами Национальной гвардии, правоохранительными органами всех родов и направлений», — напомнила Филлип.

По ее словам, каждый квартал города был заблокирован из-за протестов BLM.

«Теперь у вас есть тысячи вооруженных протестующих, которые, как оказалось, все являются сторонниками Трампа, но в большинстве своем не являются активистами BLM. Они в основном белые, и они штурмуют Капитолий, в кого-то даже стреляют, законодатели находятся взаперти в противогазах, и… где правоохранительные органы?» — задалась вопросом корреспондент.