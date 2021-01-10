Референдума не будет: Эстония осудила идею присоединения к РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал предложение ряда депутатов Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии) о референдуме по поводу присоединения к России «ложным, немыслимым и разочаровывающим».

Он напомнил, что в первом параграфе конституции Эстонии говорится: страна является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти. Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы.

«Я ясно и чётко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от «Партии реформ» Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонии, если бы республика входила в состав России?», — заявил политик.

Он также посетовал, что такое предложение было внесено в год 30-летия празднования независимости Эстонии, передает информационный портал ERR.

«Разделяю мнение министра иностранных дел о том, что Рийгикогу не может рассматривать такое предложение. На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же», — подытожил премьер.

Глава МИД страны Урмас Рейнсалу также заявил, что вышеназванные депутаты нарушили присягу.

«Выдвигая такую инициативу, они нарушили присягу члена Рийгикогу. Непозволительно создавать такой прецедент, чтобы даже формальное обсуждение подобного предложения стало бы конституционным согласно некоторой формалистической интерпретации», — детализировал дипломат.

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), министр финансов Мартин Хельм подтвердил, что такой вопрос сам по себе противоречит конституции и принципу независимости Эстонии.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас предложил членам «Партии реформ» извиниться перед эстонской общественностью.

«Оппозиционные партии уже начали сносить эстонский конституционный строй и подвергать опасности даже наш национальный суверенитет и территориальную целостность», — заявил политик.

В субботу, 9 января, Круузе через представителя «Партии реформ» объявил, что он снимает это предложение, при этом, объяснив предложение о референдуме расплывчатыми мотивами.

«Я внес эту поправку, чтобы привлечь внимание к абсурдности этого референдума и подчеркнуть необходимость ответить «нет» на враждебность, навязываемую EKRE. Я понимаю, что инициатива неуместна, и я отзову ее», — сообщил депутат.

Комитет по конституционным вопросам объявил в тот же день о принятии заявления, осуждающего это предложение.

При этом, Эстония имеет территориальные претензии к России — в начале года Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница» между РСФСР и Эстонией, действует и сейчас.

Согласно документу, подписанному в феврале 1920 года, Эстонская республика получала часть Псковской губернии – Печорский район, и правый берег Нарвы. В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР в ходе освобождения их от войск Третьего Рейха.

Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор не был денонсирован и доказывает «признание Россией независимости и неприкосновенности Эстонии».

Пересмотр границы между Россией и Эстонией невозможен, Конституция РФ не допускает отторжения российской территории, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Заявления эстонских политиков о территориальных претензиях к России не способствуют улучшению двусторонних отношений, подчеркнул сенатор. Он призвал политиков в Эстонии не допускать подобных высказываний и напомнил, что «Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России».

Министерство иностранных дел РФ также постоянно подчеркивает, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор утратил силу, указывают в Москве.

12 января 1991 года председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин совершил визит в Таллин, в ходе которого подписал с эстонским коллегой Арнольдом Рюйтелем Договор об основах межгосударственных отношений с Эстонской Республикой. В статье I Договора стороны признали друг друга независимыми государствами.