«Служанка Путина»: Пелоси обвинила Трампа в зависимости от России

Спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп находится под влиянием российского коллеги Владимира Путина и является его «служанкой» (hand maiden). Об этом сообщает телеканал CBS.

«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое», — сказала конгрессмен. По ее мнению, другого объяснения «услужливости» Трампа по отношению к Кремлю «не заметно».

Трамп с момента первой предвыборной кампании в 2016 году регулярно утверждал, что намерен «поладить» с Российской Федерацией — для совместного ответа на вызовы времени. Его противники немедленно стали говорить, что Трамп — «агент Кремля», предающий национальные интересы Соединенных Штатов. Сам президент США назвал эти обвинения «охотой на ведьм».

Пелоси также назвала Трампа «чокнутым» и призвала судить его за «серьезнейшие преступления». «Увы, глава исполнительной власти США — помешанный, неуравновешенный, опасный. Пройдет еще какое-то количество дней, прежде чем мы сможем защититься от него», — подчеркнула она.

Конгрессмен добавила, что палата представителей официально призовет вице-президента США Майкла Пенса отстранить Трампа от власти.

«Резолюция конгрессменов позволит <…> собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности», — пояснила она.

Палата представителей США дала Пенсу 24 часа на ответ. После этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание 12 января. «Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим», — подчеркнула Нэнси Пелоси.

Сам Пенс ранее допустил, что в отношении действующего американского президента Дональда Трампа может быть применена 25-я поправка к Конституции США. Она позволяет вице-президенту стать главой государства в том случае, если президент США досрочно прекращает исполнять свои обязанности.

При этом 8 января The New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Майк Пенс не поддерживает идею использовать в отношении Трампа 25-ю поправку. Он сам и чиновники из администрации президента США полагают, что подобное решение может усугубить хаос в стране, говорилось в статье.

Ранее спикер Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер уже обращались к вице-президенту Пенсу с требованием отстранить Трампа.

6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые начались после выступления Трампа и его заявления о фальсификации выборов. К зданию Капитолия, где заседает Конгресс, пришли тысячи сторонников республиканца. Они требовали пересмотра итогов голосования. Столкнувшись с полицией, протестующие ворвались в Капитолий, сорвав заседание Конгресса, который должен был окончательно утвердить в качестве избранного президента Джо Байдена (и сделал это — уже после того, как полиция выдворила из здания захвативших его людей). При этом полицейские сами пустили недовольных американцев в здание.

Дональд Трамп потребовал судить ворвавшихся в Капитолий людей. «Как все американцы, я разгневан насилием и беззаконием, кошмаром, устроенным там», — заявил глава Белого дома. Он подчеркнул, что захватившие Капитолий демонстранты «не представляют» США и заплатят за «нарушение закона».

По его словам, из соображений безопасности он приказал немедленно применить Национальную гвардию и стянуть для подавления беспорядков федеральные силовые структуры. «Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка», — подчеркнул он.