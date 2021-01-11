США ввели санкции против украинских врагов Байдена

Американские власти ввели санкции против украинских граждан и четыре информационных ресурса этой страны. Об этом говорится на сайте минфина США, передает ТАСС.

В ведомстве уверены, что включенные в список лица и организации, против которых ввели ограничения, имеют отношение к якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».

В санкционный перечень минфин США включил «бывших представителей правительства Украины» Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко. Кроме того, там фигурирует «действующий член парламента Украины» Александр Дубинский.

В список включены помощники Деркача Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Американские власти наложили санкции также на информационные порталы Only News и «Скептик» (ими владеет Журавель), а также на Nabu Leaks и «Эра-медиа». Последние медиа, по данным ведомства, «распространяли ложные сведения в интересах Деркача».

«Начиная по меньшей мере с 2019 года Деркач и связанные с ним лица оказывали воздействие на СМИ США, базирующиеся в США платформы социальных медиа и влиятельных лиц в США», — уверены американцы.

В заявлении утверждается, что это делалось для того, «чтобы распространять вводящие в заблуждение и ничем не подкрепленные утверждения о том, что действующие и бывшие официальные лица США участвовали в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконном оказании влияния на Украине».

Вашингтон называет Деркача «российским агентом», который якобы пытался повлиять на выборы путем распространения информации о должностных лицах, которая, по версии властей США, не соответствует действительности.

В сентябре и сам внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач попал под американские ограничения. В ответ на заявления Соединенных Штатов от том, что Деркач является «российским агентом» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков советовал «не читать такую ерунду в газетах».

В мае этого года украинский парламентарий опубликовал записи телефонных разговоров. Нардеп заявил, что это не что иное, как переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне избранного президента этой страны, Джо Байдена.

Записи, опубликованные Деркачем, по его заверению, доказывают, что США во время правления Порошенко вмешивались во внутренние дела Украины.

В частности, в них был затронут вопрос отстранения от работы на тот момент генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался расследованием дела о коррупции в украинской компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер.

«Первая тема разговора — это $1 млрд в обмен на сохранение схем [работы] Burisma. Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — рассказал Деркач после обнародования записей.

Парламентарий также привел запись переговоров от 22 марта 2016 года, на которой голос, похожий на голос Байдена-старшего, отмечает, что готов «к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», если на Украине сменится генпрокурор.

В свою очередь, его собеседник, вероятно, Порошенко, заявил, что слова об обязательствах являются «чрезвычайно сильной мотивацией». «Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции [Юрий] Луценко <...> Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение», — отметил он.

Стоит отметить, что Деркач опубликовал аудио перед началом президентской гонки в США. Байден был одним из главных кандидатов на пост президента страны, а его основной соперник — республиканец Дональд Трамп — зачастую использовал историю с Burisma против своего оппонента из Демократической партии.