«Вакуум лидерства»: как Помпео строит карьеру в обход Трампа

Майк Помпео готовится к своей последней зарубежной поездке на посту главы Госдепартамента США. Дипломат должен отправиться в Бельгию с 13 по 14 января, посетив Брюссель для встречи с представителями правительства страны и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, основной целью визита Помпео в Бельгию станет подтверждение приверженности Вашингтона прочному и всестороннему партнерству с Брюсселем. Кроме того, госсекретарь на встрече со Столтенбергом планирует заявить о неизменной поддержке НАТО со стороны США.

«Госсекретарь Помпео подчеркнет постоянную важность трансатлантического партнерство и будет отстаивать продолжение успехов НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического сообщества и адаптации к новым в вызовам в области безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Как пишет портал Axios,

в последние недели президентства Дональда Трампа Помпео в целом серьезно увеличил свою активность по целому ряду внешнеполитических направлений, и речь тут идет не столько о визитах в другие государства, сколько о принятии резонансных решений.

Так, всего за два дня госсекретарь объявил хуситских повстанцев в Йемене террористической группой, назвал Кубу государственным спонсором терроризма и попытался спровоцировать КНР, сняв ограничения на взаимодействие между американскими и тайваньскими официальными лицами — хотя США официально придерживают политический принцип «одного Китая».

Обозреватель портала Дэйв Лоулер отмечает, что администрация Трампа, в частности Помпео, по большому счету не скрывают того факта, что их действия направлены на то, чтобы связать руки избранному президенту США Джо Байдену, который должен официально заступить на пост уже 20 января.

Консервативная повестка

Совсем не секрет, что взгляды республиканцев и демократов на внешнюю политику США во многом не совпадают. В частности, администрация Трампа длительное время придерживалась жесткого курса в отношении Китая и Ирана, что активно критиковали в Демпартии. Более того, Байден фактически прямо заявил о желании вернуть США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), который Трамп покинул в 2018 году, введя жесткие санкции в отношении Тегерана.

К слову, касательно действий по Ирану у Помпео также есть не слишком позитивное для демократов решение.

По информации Reuters, госсекретарь собирается официально обвинить Тегеран в сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида (организация запрещена в России)» до завершения срока своих полномочий.

При этом последние решения Помпео уже вызывают обеспокоенность на Капитолийском холме, причем со стороны представителей обеих партий. Внезапные сдвиги в разных областях в столь короткие сроки, вызывают опасения из-за отсутствия времени для тщательного планирования и координации.

По версии ряда американских СМИ, в частности CNN, эти решения Помпео принимает самостоятельно, поскольку Трамп во многом отошел от внешнеполитической повестки на фоне запуска процедуры импичмента в палате представителей и штурма Капитолия со стороны его сторонников, за что президента открыто обвиняют в подготовке мятежа.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, последние решения Помпео связаны со скорым уходом администрации Трампа и его самого с должности госсекретаря, а также существенным изменением американской внешней политики в ближайшее время.

«Ожидая свой уход, госсекретарь хочет по максимуму реализовать традиционную консервативную внешнеполитическую повестку дня США.

Она как раз включает в себя более жесткий подход в отношении Кубы. Трамп в период своего президентства свел на нет позитивный тренд на улучшение американо-кубинских отношений. Решение Помпео создает дополнительное бюрократическое препятствие для возврата к налаживанию взаимодействия с Гаваной», — добавил эксперт.

Решение по хуситам, а именно желание Помпео объявить йеменское движение «Ансар Алла» иностранной террористической организацией во многом связано с политикой администрации Трампа в отношении Саудовской Аравии, уверен эксперт, то есть с курсом на укрепление отношений с Эр-Риядом.

«Демократы подходят к Эр-Рияду более критически в отличии от республиканцев и критикуют войну в Йемене, в которой главную роль играет Саудовская Аравия. С приходом к власти администрации Байдена многие ожидают охлаждения американо-саудовских отношений, но решение Помпео затрудняет данный поворот и создает дополнительные препятствие», — отметил эксперт.

Что касается Китая, то при Трампе США последовательно рассматривали Пекин в качестве своего основного соперника. Вопрос статуса Тайваня является одной из болевых точек КНР, чем активно пользуется действующая администрация США.

Взаимодействие Вашингтона и Тайбэя — одна из основных проблем в отношениях США с Китаем.

«Администрация Трампа, в целом проводя сугубо конфронтационную политику в отношении Пекина, пытается заигрывать с этой тайваньской картой, опять-таки создавая дополнительные проблемы для Байдена. Дабы не дать отыграть ситуацию назад и смягчить американо-китайскую конфронтацию. То есть все шаги Помпео заключаются в том, что если не испортить, то осложнить изменение американской внешней политики с приходом нового президента», — считает Суслов.

Президентские амбиции

Как заявил Axios представитель Байдена, команда избранного президента приняла к сведению маневры Помпео и собирается серьезно изучить эти решения, определив их целесообразность с точки зрения национальных интересов США.

По мнению Дмитрия Суслова, госсекретарь видит себя в качестве одного из лидеров республиканцев, в особенности с учетом ухода Трампа и политического уничтожения американского лидера, которое происходит в данный момент.

«В Республиканской партии образуется вакуум лидерства и Помпео совершенно ясно претендует на эту роль. Вероятно, он будет участвовать в выборах в конгресс в 2022 или 2024 году. Он опять-таки видит себя в качестве одного из ведущих политиков-республиканцев», — добавил эксперт.

Поэтому внешнеполитическая повестка, которую сейчас реализует Помпео, это не столько повестка Трампа, сколько общеконсервативная, уверен Суслов, то есть глава Госдепа доказывает, что он верный и убежденный консерватор-республиканец, тем самым создавая себе заход на положение одного из лидеров Республиканской партии.

«Несмотря на то что Помпео проявлял лояльность Трампу на протяжении его президентства, в данный момент он действует самостоятельно, без оглядки на главу Белого дома. Он не поддерживает и не повторяет риторику президента США по поводу выборов. Более того, у Помпео есть собственные президентские амбиции, не исключено, что он будет участвовать в республиканских праймериз в 2024 году», — резюмировал эксперт.