Саммит на 10 лет колонии: Поклонская ответила Кулебе по Крыму

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригласил представителей российских властей принять участие в работе так называемой «Крымской платформы» — формате, предложенном украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения «возвращения» Крыма в состав Украины.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя, и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!», — сказал дипломат.

Глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Обозреватель» уверенно заявил, что Киев вернул «крымский вопрос» в повестку международного сообщества, а также поделился мнением, что Москва «бурно отреагировала» на идею «Крымской платформы».

«Судя по опросам, реакции медиа, экспертов внешней политики — с этой инициативой мы попали просто в яблочко. Несмотря на позицию России, будто бы вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на «Крымскую платформу» показала: Крым для России — открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — поделился министр.

Он также заявил, что у Киева есть информация о том, что Россия с помощью различных инструментов, в том числе — разведывательных, будет стараться минимизировать успех «Крымской платформы». «Эта работа уже разворачивается. Но у каждого — свои задачи. Мы вернем Крым и не должны ставить этот факт под сомнение ни на одну минуту», — заверил руководитель украинского ведомства.

В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заметила, что мероприятие «Крымская платформа» подпадает под статью Уголовного кодекса РФ о нарушении территориальной целостности России, которая предусматривает до 10 лет заключения.

«Озвученный министром саммит «Крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства — России», — указала бывшая прокурор Крыма.

Она также напомнила, что такая инициатива украинских властей полностью противоречит волеизъявлению самих крымчан, подавляющим большинством проголосовавших на референдуме 2014 года за вхождение в состав России.

«Мне, как прокурору Крыма, при котором был проведён референдум, хотелось бы напомнить участникам такого «саммита» о нарушенных украинской властью правах миллионов крымчан и предостеречь о недопустимости обсуждения подобных планов, которые, на мой взгляд, могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства РФ», — пояснила парламентарий.

При этом, она заметила, что официального приглашения Москве Киев не прислал.

«Так что, готовы приглашать, товарищ министр? Приглашайте. Или закончилась бумага с краской в принтере? Адреса, пароли, явки известны. Электронные тоже — там не нужна бумага», — обратилась к Кулебе член нижней палаты российского парламента.

Ранее Зеленский уверял, что многие мировые державы хотят участвовать в «Крымской платформе».

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — рассказывал глава государства на выступлении в Верховной раде. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выражал желание присоединиться к работе данного проекта.

Для Москвы данная «платформа» и результаты ее работы не будут иметь никакого политического значения и юридической силы, поскольку вопроса принадлежности Крыма для России не существует — об этом неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — указывал политик еще в 2016 году.

По словам российского лидера, крымчане определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.