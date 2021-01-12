«Новое различие между людьми»: в ЕС спорят о паспортах вакцинации

Пандемия коронавируса диктует новые правила, даже когда страны начинают вакцинацию. Так случилось и в Евросоюзе, где раздумывают над механизмами проверки иммунного статуса путем введения паспортов вакцинации. Греция настаивает на том, чтобы были выработаны общие правила и единая база данных для всех стран содружества.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис обратился к Европейской комиссии с призывом «срочно принять общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его принимали во всех государствах-членах». Об этом говорится в письме премьера, выдержки из которого цитирует издание Politico.

Однако в Европе, где вакцинация только началась, предложения о сертификации или введении паспортов столкнулись с препятствием — принципом конфиденциальности.

Существуют и те, кто разделяет взгляды руководства Греции. Еще в октябре Эстония подписала соглашение со Всемирной организацией здравоохранения о разработке цифровых иммунных паспортов, которые позволят осуществлять трансграничный обмен данными о вакцинации. На этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что пригласил и Финляндию присоединиться к механизму.

Правительство Венгрии ранее также заявило, что может ввести новые правила посещения страны, потребовав от въезжающих предоставлять данные о вакцинации. «Потребность граждан в предоставлении доказательств того, что они получили защиту от коронавируса, растет во всем мире», — пояснил представитель правительства Венгрии.

По прибытии в Исландию гражданин освобождается от требований пройти тест на коронавирус и обязательного карантина, если он может предъявить сертификат о вакцине.

Ранее правительство Испании также заявило, что будет регистрировать тех, кто отказался от прививок, и делиться соответствующими данными с остальными странами содружества. При этом министр здравоохранения страны Сальвадор Илла в интервью телеканалу La Sexta подчеркнул, что данный список не будет обнародован, его составят «с максимальным уважением к защите данных».

Однако в содружестве популярно и мнение, что такие паспорта поставят под угрозу основные права жителей ЕС — создадут почву для отслеживания здоровья граждан, а также дискриминации по этому признаку.

Профессор британского Экстерского университета Анна Бедуши в разговоре с Politico отметила, что введение паспортов вакцинации ставит перед содружеством «важные вопросы о защите конфиденциальности данных и прав человека». «Паспорта могут создать новое различие между людьми на основе состояния их здоровья, которое затем может быть использовано для определения степени свобод и прав, которыми они могут пользоваться», — добавила она.

Институт Ады Лавлейс в своем отчете сообщает, что паспорта вакцинации «будут представлять чрезвычайно высокий риск с точки зрения социальной сплоченности, дискриминации, исключения и уязвимости».

В разговоре с Politico директор института Карли Кинд сказала, что введение паспортов станет критерием дискриминации. «Нам нужно подумать о том, как создать структуру, которая не допускала бы дискриминации на основе этой характеристики», — указала Кинд.

Впрочем, Афины попытались нащупать баланс и учесть все эти опасения. Так, Мицотакис в своем обращении к Европейской комиссии подчеркнул, что

Греция «не собирается делать вакцинацию обязательным или предварительным условием для поездки». Однако добавил, что «лица, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность путешествовать».

Бельгия поддерживает инициативу Греции и выступает за проверку сертификатов, причем не только в пределах ЕС, но и на глобальном уровне. При этом Брюссель предостерегает другие страны от создания базы данных о вакцинации, заявив, что цель сбора и хранения информации, а также целесообразность ее распространения на данный момент достаточно расплывчаты, что позволит властям хранить и использовать эти сведения не только для заявленных целей.

Во Франции, согласно опросам, около 60% жителей настроены против прививок. В связи с этим многие выступают против введения паспортов.

«Никогда мы не согласимся с тем, что правительство пытается сделать принуждением то, чего оно не смогло добиться доверием. Те, кто не вакцинировался, не должны стать гражданами второго сорта», — говорила лидер националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции направила министерству здравоохранения ряд рекомендаций, направленных на защиту данных граждан. Так, комиссия предлагает ограничить срок хранения данных, а также указать, какие органы могут получить к ним доступ.

Однако, так или иначе, на сегодняшний день Париж не планирует вводить системы паспортов вакцинирования. «Мы сейчас в процессе вакцинации, и именно вакцины помогут нам снова получить свободу. И именно это (процесс вакцинации) мы должны поддерживать, а не делить население в зависимости от того, вакцинированы люди или нет», — заявлял министр-делегат по вопросам транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Европейская комиссия опровергает слухи о планирующейся выдаче шенгенских виз иностранным гражданам на том основании, что они сделали прививку от коронавируса. При этом там не исключают, что содружество придет к таким мерам в будущем.

«Не могу ничего сказать об условиях въезда в шенгенскую зону в будущем. В настоящее время в ЕС действуют временные ограничения на поездки из третьих стран, за исключением небольшого числа государств. От вакцинации это не зависит. На данный момент я не могу объявить о предстоящих изменениях в данной политике», — заявил официальный представитель ведомства ЕК в разговоре с DW.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, стремление стран, которые выступают за введение паспортов вакцинирования, вполне понятно.

«Они считают, что это позволит обеспечить свободное передвижение граждан — в первую очередь, идет речь о гражданах Евросоюза — внутри Шенгенского пространства. Мы не должны забывать о том, что свободное перемещение граждан — это одна из принципиальных свобод, которая объединяет страны ЕС. Это свобода движения услуг, капиталов, рабочей силы, лиц — это как раз такие неприкасаемые, священные коровы, которые нельзя никоим образом нарушать», — обращает вниманиеТопорнин.

Вместе с тем, по словам эксперта, Греция, предлагая создание единой базы данных вакцинированных, также преследует цель защитить свои интересы. Большая часть экономики этой страны зависит от туризма, соответственно, Афины столкнулись с необходимостью ввести строгие правила тестирования и карантина для всех въезжающих, тем самым существенно ограничив поток туристов, но защитив своих граждан. Введение же паспортов частично решило бы эту проблему.

При этом, по мнению политолога, главная проблема с введением этого механизма состоит не в конфиденциальности данных, так как у содружества и так есть опыт регулирования этой сферы.

«Есть ведь Шенгенская компьютерная система, в которую заносятся различные лица, и в рамках этой системы выдают визы гражданам других стран. Мы же не боимся обращаться за визой шенгенской, а сообщаем все наши данные и даем максимально полную информацию, и эти данные хранятся в Страсбурге, там обеспечен максимальный уровень защиты. Так что пока не было каких-то случаев, чтобы кто-то похитил данные Шенгенской визовой системы, так что, в принципе, технически вопрос, как мне кажется, не является столь существенным. Наверняка они смогут найти какую-то формулу, которая будет защищать должным образом, и не будет никакой проблемы с распространением данных», — считает Николай Топорнин.

Эксперт указывает на другие факторы, учесть которые будет сложнее. «Есть большая группа людей, которым по медицинским показателям нельзя вакцинироваться, потому что возможны различные осложнения. И речь идет о миллионах европейцев, получается, что они не смогут сделать себе вакцину и, соответственно, путешествовать в другие страны Евросоюза», — резюмирует эксперт.