«Он должен уйти»: демократы готовы объявить импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США проводит слушание по обсуждению резолюции, направленной на импичмент американского президента Дональда Трампа. Дебаты конгрессменов в прямом эфире транслируют американские телеканалы. По версии различных СМИ, сомневаться в принятии документа и, соответственно, запуске уже второй процедуры отстранения действующего главы государства от власти не приходится.

Открывая заседание, спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп является явной и реальной опасностью для страны. По ее мнению, президент спровоцировал толпу на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

«Президент Соединенных Штатов спровоцировал это восстание, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти, он представляет явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим

Эти повстанцы не были патриотами. Они были внутренними террористами, и справедливость должна восторжествовать», — подчеркнула Пелоси.

Собственно, штурм здания конгресса в американской столице со стороны сторонников Трампа и послужил основным поводом для обсуждения возможного вынесения импичмента президенту. Неделю назад соратники главы государства протестовали у стен Капитолия против утверждения итогов президентских выборов, согласно которым Трамп уступил демократу Джо Байдену.

Демонстрация переросла в столкновения с сотрудниками полиции, а затем сторонники действующего лидера США прорвали оцепление и ворвались в здание конгресса. Освободить Капитолий удалось только после прибытия спецназа ФБР, в результате беспорядков погибло пять человек.

По мнению демократов, отказ Трампа признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса, что демократы расценивают как мятеж.

Импичмент же президента предлагается запустить на основании третьего раздела 14-й поправки к конституции США, которая запрещает лицу, участвовавшему в восстании или мятеже, занимать какой-либо пост.

К слову, в этот раз внутри и снаружи здания находятся несколько сотен бойцов нацгвардии. Они должны обеспечить защиту Капитолия и законодателей, если сторонники президента попытаются повторить свой успех.

Как отмечает NBC, до начала слушаний по резолюции об импичменте Трампа демократы дали президенту несколько других вариантов. Главе государства предложили самостоятельно сложить свои полномочия, либо вице-президент Майк Пенс мог ввести в действие 25 статью конституции, запросив кабинет министров отправить Трампа в отставку.

Однако Белый дом отказался от обоих вариантов, поэтому палата представителей и перешла к обсуждению импичмента, дабы уволить президента, который и так должен оставить свой пост всего через семь дней.

Импичмент Трампа

Текущие слушания по вопросам отстранения действующего президента имеют, мягко говоря, историческое значение. Ни один американский лидер не был подвергнут импичменту дважды за свой срок, тем более всего за неделю до передачи полномочий своему преемнику.

Запуск самой процедуры, для чего у демократов есть необходимое большинство в палате представителей, не означает, что ее удастся завершить.

В прошлом году осуществлению этого плана помешало сопротивление со стороны республиканцев в сенате, а в этот раз против демократов также играет фактор времени.

На данный момент неизвестно, когда сенат будет рассматривать резолюцию, если она будет принята в рамках сегодняшнего заседания палаты представителей. Также стоит учитывать, что республиканцы отчасти продолжают поддерживать Трампа, хотя ряд политиков показательно отвернулись от президента после штурма Капитолия.

Среди несогласных оказался и лидер большинства республиканцев в сенате Митч Макконнелл, утверждает CNN. По словам источников телеканала, политик готов поддержать импичмент Трампа при голосовании в верхней палате конгресса.

«Он не думает, что Трамп просто исчезнет, считает, что партия должна сделать чистый прорыв, чтобы спасти себя», — подчеркивает источник CNN.

При этом, по подсчетам телеканала, около 10 республиканцев собираются поддержать демократов в рамках утверждения резолюции еще в палате представителей. Четкое число противников президента в сенате пока не известно, что крайне важно в данный момент. В отличии от запуска процедуры в нижней палате конгресса, где хватит простого большинства голосов, для реализации импичмента Трампа эту инициативу должны будут поддержать две трети верхней палаты.

Кроме того, говорить о том, что у действующего президента совсем не осталось поддержки со стороны республиканцев нельзя. К примеру, конгрессмен-республиканец Том Коул на слушании в палате представителей заявил, что нижняя палата конгресса сильно спешит с приговором Трампу.

«Я выступаю против этой резолюции и действий большинства (демократов) сегодня. После травмирующих событий прошлой недели большинство должно предпринять шаги, чтобы объединить нас. Вместо этого они только еще больше разделяют нас», — объявил законодатель.

По его словам, палата представителей нарушает процедуру подготовки импичмента, игнорирует необходимые слушания, не вызывает свидетелей и не дает президенту возможности для ответа.

«Палата представителей должна праздновать мирную передачу власти новому президенту, а не подвергать импичменту старого президента», — подчеркнул Коул, призвав своих сопартийцев отказаться от поддержки резолюции.

«Охота на ведьм»

В итоге возможное досрочное отстранение Трампа, в случае принятия резолюции об импичменте в палате представителей, будет зависеть от двух факторов: как скоро сенат соберется для рассмотрения этого вопроса и удастся ли демократам переманить на свою сторону значительное число республиканцев.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, с помощью импичмента Демпартия пытается полностью лишить Трампа даже теоретических шансов на дальнейшую политическую карьеру.

«Такие планы у действующего президента были и поддержка у него как у лидера достаточно большая.

Таким образом демократы хотят полностью нейтрализовать Трампа путем импичмента, то есть достаточно надежно.

Однако успеют ли они это сделать — большой вопрос. Если бы у них было больше времени, скорее всего, шансы были бы больше. В текущих условиях им придется работать с огромной скоростью, чтобы успеть это сделать», — добавил эксперт.

Если довести процедуру импичмента до конца у них не получится, продолжил эксперт, то наверняка против Трампа впоследствии будет возбуждено уголовное дело, то есть он уже будет отвечать непосредственно перед законом.

«В США началась просто масштабная охота на ведьм, в частности, в СМИ призывают не брать на работу сотрудников его пресс-службы, потому что они поддерживали так называемых «сказочников». Учитывая, что за Трампом есть достаточно серьезная общественная поддержка, вся эта ситуация порождает определенные предпосылки к будущим кризисам — усилению раскола между демократами и республиканцами», — резюмировал эксперт.