Второго срока не будет: Трампу отрезают дорогу в Белый дом

Нижняя палата американского Конгресса большинством голосов поддержала импичмент действующему главе государства Дональду Трампу. За отставку президента проголосовал 232 конгрессмена, против выступили 197. Из тех, кто поддержал отстранение от власти Трампа, десять его однопартийцев.

Документ теперь будет передан в Сенат. Американскому президенту могут объявить импичмент, если резолюцию поддержат две трети сенаторов — 67 из 100.

Таким образом, Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, в отношении которого дважды начиналась процедура по объявлению импичмента.

Как следует из письменного заявления Чака Шумера, который после инаугурации Джозефа Байдена станет лидером демократического большинства в сенате, если верхняя палата утвердит импичмент главы государства, сенаторы проголосуют по вопросу запрета Трампу занимать государственные должности.

В Республиканской партии убеждены, что завершить процедуру импичмента Трампа в Сенате до инаугурации Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, не удастся. «Даже если процедура [импичмента] начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт. Сам избранный президент [Джозеф Байден] заявил на прошлой неделе, что его инаугурация 20 января — это самый быстрый путь к любым переменам в стране», — сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Он обратил внимание, что за всю американскую историю импичмент в Сенате проходил всего три раза: один из них занимал 83 дня, другой — 37 дней, а самый быстрый — 21 день.

Лидер республиканцев в Сенате уточнил, что с учетом правил процедуры и прецедентов, в рамках которых происходит регулирование процессов по делу об импичменте президента, шансов на то, что справедливый или серьезный судебный процесс завершится до присяги Байдена на следующей неделе, просто нет. Макконнелл отметил, что импичмент будет запущен в Сенате «на первом регулярном заседании после получения статьи [обвинения] от Палаты представителей».

«В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная ветвь власти проведут следующие семь дней, всецело сосредоточившись на обеспечении безопасности во время инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена», — добавил лидер республиканцев.

В свою очередь Чак Шумер подчеркнул, что в случае признания Трампа виновным в «тяжких преступлениях и проступках» состоится голосование на тему того, чтобы запретить ему баллотироваться снова.

Как пишет The Washington Post, импичмент Трампа, в результате которого он не сможет в будущем претендовать на пост главы государства, можно провести и после инаугурации Байдена. Между юристами, как отмечают журналисты, ведется спор о легитимности этого процесса, но большинство в Сенате при администрации Байдена перейдет уже к демократам, которые и будут решать, как проводить импичмент.

При этом чтобы осудить или оправдать Трампа, потребуется время, а Сенату нужно утверждать кандидатуры в новую администрацию. Как подчеркивает газета, Байден уже интересовался тем, может ли Сенат полдня посвящать импичменту, а другие полдня — обсуждению представленных им кандидатов.

Резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу использовать против Трампа 25-ю поправку к Конституции в Палату представителей также внесли. Согласно ей американский вице-президент может собрать заседание кабинета и вынести решение о том, чтобы отстранить президента как человека, который не может в дальнейшем исполнять свои обязанности.

Пенс при этом заранее предупреждал, что не будет пользоваться 25-й поправкой, чтобы не создавать «ужасный прецедент».

Он отметил, что до окончания полномочий Трампа остается всего лишь неделя. При этом действия Конгресса в нынешних условиях, по его словам, способны только еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Как полагают демократы, именно Трамп с призывами в социальных сетях к «мятежу», обращенными к его сторонникам, а также то, что он выражал несогласие с итогами президентских выборов, стали причиной протестной акции 6 января в районе Капитолия. Тогда сторонники действующего главы Белого дома прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия. Они предприняли попытку сорвать заседание, на котором утверждали победу Байдена в президентской гонке. Жертвами столкновений стали пять человек, участников штурма задерживают до сих пор.