Время для доносов: языковой закон на Украине вступает в силу

С 16 января на Украине вступают в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно изменениям, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Впрочем, существуют и исключения. Клиент может потребовать, чтобы его обслужили на другом языке.

Закон был подписан еще предыдущим президентом Украины Петром Порошенко на истечении его срока. Согласно инициативе, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер. Ряд положений начал действовать практически сразу (реклама, делопроизводство, надписи и афиши, обслуживание пассажиров, проведение спортивных мероприятий перешли на украинский, политики в публичном пространстве также должны говорить на государственном языке). Другие нормы вводились постепенно.

Так, например, с 1 сентября 2020 года русскоязычные школы перешли на обучение на украинском языке. Детально регулирует этот процесс отдельный закон об образовании. На русском языке обучаться могут только ученики начальных классов. С пятого класса не менее 80% учебных программ уже читаются на государственном — украинском — языке.

Театральная сфера перейдет на украинский язык в июле этого года. Штрафы за повторное нарушение закона будут введены с 2022 года.

Завтра же на государственный язык переходит вся сфера услуг. Это означает, что продавцы, официанты, парикмахеры — в целом, все, кто обслуживает клиентов, должны обращаться к ним на украинском языке.

Кроме того, информация в меню ресторанов, ценниках магазинов, в билетах, технических характеристиках и инструкциях должна быть также представлена на украинском языке.

«Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и т. п. Исключений немного: только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон», — рассказал ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

А 12 января в своем Facebook Кремень опубликовал информацию о том, как подавать жалобу на сотрудников, которые нарушили закон и обратились к клиентам не на государственном языке, а, например, на русском. Впрочем, так или иначе, максимальное наказание — штрафы за повторное нарушение — будут введены с 2022 года. Соответственно, до тех пор привлечь нарушителей к административной ответственности невозможно.

Однако, так или иначе, действие закона все же создает дополнительные проблемы. Пост Тараса Кременя о том, как составлять жалобы, дает основания для опасений в усугублении раскола внутри украинского общества и росту напряжения, отмечают аналитики.

Осуществлять контроль за исполнением закона будут сотрудники аппарата уполномоченного по защите государственного языка, а кроме того, простые граждане националистических взглядов — языковые активисты — смогут проводить рейды и писать жалобы.

«Конечно, это спровоцирует большую массу бытовых конфликтов, бизнес-рейдерства, информационных, политических конфликтов. Ведь будут группы активистов, которые попытаются сделать себе репутацию на том, что они отстаивают украинский язык. Будут представители уполномоченного по правам украинского языка, которые тоже должны обосновывать целесообразность выплаты им зарплаты. Кроме того, конечно, новые языковые нормы могут быть использованы как инструмент атаки на конкурентные бизнесы — ничего не стоит отправить к конкурентам такую группу активистов, чтобы они там устроили скандал и это скандал информационно подсветить и таким образом дискредитировать конкурента», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Конечно, это прямая дискриминация части украинского общества, прежде всего, которая работает в сфере обслуживания. Конечно, это нарушение прав миллионов украинских граждан, очевидно. Конечно, этот закон, как нарушающий конституцию можно не выполнять. Но мало кто решится на это: человека уволят и все. А на самом деле можно сослаться на 10 статью Конституции и сказать: «Я буду говорить, потому что в Конституции записано право на использование и развитие русского языка — это мое право». Но на это мало кто решится, и директор не захочет иметь проблемы с разными людьми, которые приходят и заставляют переходить на украинский», — отмечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом эксперты отмечают, что обеспечить выполнение закона по всей стране практически невозможно.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в конце 2020 года, почти половина украинцев считают русский язык историческим достоянием, которое необходимо развивать. При этом почти 60% граждан страны уверены, что в будущем Украина перейдет на украинский язык. 32% украинцев прогнозируют, что государственный статус получит русский язык.

29,6% граждан видят в русском языке угрозу независимости Украины. 38,4% уверены, что стране нужна другая объединяющая идеология.

Примечательно, что Владимир Зеленский, одержав победу на выборах президента, обещал тщательно проверить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соблюдения прав и интересов граждан. Он утверждал, что инициатива стала «заложником политической риторики», так как ее рассматривали во время избирательного цикла.

«Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его применения. <...> Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — заявлял Зеленский в апреле 2019 года.

Однако в этом направлении президент так ничего и не сделал и все больше положений закона вступают в силу. Таким образом, фактически, Зеленский продолжил курс на украинизацию, взятый его предшественником.

Политологи уверены, что глава государства в этом вопросе действует с оглядкой на националистически-настроенную часть общества.

«Он ее [украинизацию] просто не останавливал, потому что остановка этого курса, остановка этого поезда чревата для Зеленского конфликтом с радикальными группами, с частью западных элит, которые рассматривают позитивно то, что делал Порошенко. Они рассматривают это как элемент борьбы с российским влиянием на Украине. Поэтому для Зеленского остановить этот поезд изначально было рискованно. Сделать это сегодня уже очень опасно в связи с потерей рейтинга, а в будущем уже станет просто невозможным», — уверен Руслан Бортник.

Эти же причины называет и Михаил Погребинский, отмечая, что Зеленский «боится любого движения в сторону защиты прав русскоязычных, поскольку оно вызовет протесты агрессивной части националистического актива украинского».

«И он не хочет вот этой головной боли — это одна причина. А вторая заключается в том, что за всеми движениями Зеленского внимательно следят наши опекуны из американского посольства, Госдепа и т. д., пресекая любое движение, которое можно интерпретировать как компромисс с Москвой. Там, в общем, считают, что тема русского языка — это тема Москвы, не тема прав русскоязычных граждан, а тема интересов Москвы. Если здесь пойти на какой-то компромисс или на какую-то уступку, то это будет означать, что Зеленский недостаточно лоялен старшим товарищам.

Не случайно вообще существует такая параноидальная боязнь того, что Зеленский в какой-то момент развернется и пойдет договариваться с Путиным», — уверен эксперт.

В декабре 2019 года Венецианская комиссия призывала Украину пересмотреть языковую политику, чтобы избежать дискриминации на национальной почве.

Курс на украинизацию наверняка отстранит от Зеленского юго-восточный электорат. Однако власти страны в большей степени боятся идти на конфронтацию с другой частью общества.

«Юго-восток, возможно, отстранит Зеленского от власти, но не ранее 2024 года. Юго-восток — это пассивная среда, которая проявляется на выборах, а радикалы и националистические группы — это уличная сила, которая может проявиться прямо сегодня или завтра и лишить Зеленского власти намного раньше 2024 года. Так происходит в украинской власти, украинской системе с украинскими президентами уже лет 20, когда избираются на одних настроениях пассивного электората, а потом ведут политику, которая ближе к позиции активного электората, то есть людей, которые контролируют улицу, а пока праворадикальные группы контролируют улицу, президенты будут ориентироваться на эти группы», — отмечает Руслан Бортник.