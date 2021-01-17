На Украине либертарианец выступил в поддержку русского языка

Русский язык используют для общения 300 млн человек, а на украинском разговаривают лишь 20 млн. Поэтому запрещать использование русского на Украине не имеет смысла, заявил в эфире телеканала «Наш» лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов.

Использовать родной язык, на котором «говорили отец и мать» — неотъемлемое право человека, подчеркнул он. «Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?», — возмутился политик.

Он добавил, что ограничения использования русского языка ударят по культуре на Украине, поскольку «на украинском языке продукт продавать некуда, некому, нет потребителя».

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно документу, все сферы обслуживания должны окончательно перейти на украинский язык. Это касается не только сферы торговли, но и других поставщиков услуг. Перейти на другой язык для обслуживания можно будет исключительно по просьбе клиента. Нововведение предполагает, что за обслуживание на русском языке можно будет пожаловаться. Кроме того, за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы.

Закон вызвал в местном обществе неоднозначную реакцию. В эфире телеканала «Наш» произошел депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук и нардеп VI созыва Кирилл Куликов чуть не подрались в рамках обсуждения закона о языке.

Куликов называл попытки украинских властей изолировать русский язык «нецелесообразными» и раскритиковал методы правительства по популяризации украинского. По его словам, аудитория русского языка превышает аудиторию украинского.

«Есть просто требования рынка. Это не значит, что язык плохой или хороший. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский», — подчеркнул бывший нардеп от «Единого центра».

В свою очередь представитель партии «Слуга народа» назвал нардепа «хамлом и быдлом» и призвал его не сравнивать Украину с «лавкой». После этого оппоненты начали обзывать друг друга и браниться. Камельчук поднялся с места и направился в сторону кресла, в котором сидел Куликов. Угомонить его смогли только после вмешательства телеведущих.

Очередной скандал, связанный с языковой проблемой произошел на Украине этой осенью. Некий гражданин Украины обратился в суд с иском, где попросил признать противоправным обращение президента Украины Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке и потребовал обязать его использовать государственный язык. После того, как Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении требований, истец подал апелляцию.

Впоследствии Большая палата Верховного суда Украины постановила, что президент страны Владимир Зеленский, исполняя обязанности президента, не должен использовать русский язык. «Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении. Суд отметил, что Зеленский несет политическую ответственность, исполняя президентские функции.

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2019 года заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, <...>, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.