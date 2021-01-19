Не валяй дурака: Украине предложили решать проблемы Крыма конструктивно

Киеву стоит перестать навязывать «свою модальность» по теме принадлежности Крыма. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА «Новости».

«Если Киев будет продолжать валять дурака, то <…> рискует вообще остаться у разбитого корыта… Никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам», — считает чиновник.

Он заявил, что официальные представители РФ не будут участвовать в этом русофобском мероприятии. При этом, добавил Молохов, если организаторы саммита будут готовы обсудить актуальные вопросы блокады полуострова, то в нем будут готовы принять участие отдельные общественные организации.

Обсуждение вопроса «чей Крым» представляет собой «бессмысленное толчение воды в ступе». А вот обсудить, когда Украина возобновит подачу пресной воды на полуостров, действительно стоит, считает представитель Крыма.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что саммит «Крымской платформы», на котором власти страны намерены обсудить «возвращение полуострова», состоится 23 августа.

«Мы понимаем, что шансы относительно способности устроителей крымской платформы вести дискуссию и конструктивный диалог непосредственно с самими крымчанами маловероятны», — добавил Молохов, назвав саммит также «паноптикумом».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей российских властей принять участие в работе «Крымской платформы».

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя, и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!», — сказал дипломат.

В ответ зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заметила, что мероприятие «Крымская платформа» подпадает под статью Уголовного кодекса РФ о нарушении территориальной целостности России, которая предусматривает до 10 лет заключения.

«Озвученный министром саммит «крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства — России», — указала бывшая прокурор Крыма.

Она также напомнила, что такая инициатива украинских властей полностью противоречит волеизъявлению самих крымчан, подавляющим большинством проголосовавших на референдуме 2014 года за вхождение в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что многие мировые державы хотят участвовать в «Крымской платформе».

«Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими. Много кто высказал готовность присоединиться и принимать в ней активное участие», — рассказывал глава государства на выступлении в Верховной раде. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выражал желание присоединиться к работе данного проекта.

Напомним, весной 2014 года в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно обращал внимание, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.