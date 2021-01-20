«Молюсь за успех»: Трамп попрощался с Америкой

Президент США республиканец Дональд Трамп, который 20 января сложит с себя полномочия главы государства, выступил с прощальной речью, в которой признал приход власти к администрации демократа Джозефа Байдена и пожелал ей успехов.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. <...> Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается», — цитирует речь американского лидера пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, его стране удалось построить величайшую экономику в мировой истории.

Кроме того он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нем укрепили альянсы, а также мобилизовали страны для противостояния Китаю.

При этом, по словам пока еще действующего президента США, он гордится тем, что не начал никаких новых войн с участием США. Кроме того, как Трамп заявил, результатом «смелой дипломатии и бескомпромиссного реализма» его администрации стало достижение ряда «исторических» мирных соглашений на Ближнем Востоке. «Ближний Восток стоит на пороге новой эпохи, и мы возвращаем своих солдат домой», — в очередной раз заявил Трамп.

Накануне стало известно о намерении Трампа даровать помилования или смягчить наказания примерно для 100 правонарушителей, о чем, ссылаясь на источники, сообщали телеканал CNN и другие американские СМИ. Пока наверняка известно только об одном решении на этот счет:

Трамп помиловал Стивена Бэннона, главного архитектора его кампании 2016 года.

Бэннону в прошлом году было предъявлено обвинение в мошенничестве с донорами в рамках частной кампании по сбору средств для строительства стены на границе США и Мексики. По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, причастного к процессу, Трамп одобрил помилование Бэннона поздно вечером во вторник, после нескольких дней обсуждений, пишет The Washington Post.

Вероятно, это не последнее помилование сегодня. Тем не менее, как отметил один из источников CNN, советники американского президента призвали его не прибегать к помилованию самого себя, так как в таком случае создастся впечатление, что он признает вину.

Некоторые помощники главы государства также призвали его не предоставлять помилования причастным к штурму Капитолия 6 января. Сенатор-республиканец Линдси Грэм накануне в эфире телеканала Fox News заявил, что «многие призывают президента помиловать» причастных к беспорядкам в Вашингтоне, но «добиваться помилования этих людей было бы неправильным».

Помилования — одна из традиций, к которой американские президенты прибегают до истечения своих полномочий. Трамп начал эту процедуру еще до рождественских праздников, но процесс приостановился незадолго до беспорядков в Капитолии США, когда Конгресс утверждал результаты выборов. Беспорядки, в результате которых погибли пять человек, устроили сторонники Трампа. Как передает CNN, помощники действующего президента США сообщили, что он был сосредоточен на подсчете голосов коллегии выборщиков, и поэтому не мог вернуться к решениям о помилованиях.

Помимо того, в последний полноценный день своего президентства Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому госзакупки беспилотных летательных аппаратов у России, Ирана, Китая и Северной Кореи стали невозможными в Соединенных Штатах.

В опубликованном на сайте Белого дома документе указанные страны обозначены как политические «противники» США. В списке перечислены и другие государства или неправительственные организации, которые якобы имеют отношение к схемам, угрожающим национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов.

«Беспилотные летательные аппараты используются нашими правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях. Использование аппаратов, произведенных нашими противниками, угрожает национальной и экономической безопасности», — подчеркивается в указе.

Как отметили в документе, операции американского правительства с использованием дронов связаны со сбором и хранением конфиденциальной информации, а Вашингтон преследует цель предотвратить использование средств налогоплательщиков, чтобы закупать аппараты, которые несут угрозу нацбезопасности.

Планы у Трампа оказались не только на последний день своего президентства, но и буквально на последние часы.

Глава государства собирается провести свою прощальную церемонию на этом посту утром 20 января — за несколько часов до того, как к присяге будет приведен его преемник Джозеф Байден, сообщает The Hill.

Как отмечается в СМИ, утром в этот день Трамп отправится из Вашингтона на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Согласно плану, она начнется в 8:00 по местному времени (12.00 мск), а инаугурация Байдена — в 12:00 (16:00). Есть информация, что в ходе церемонии Трампа будет дан оружейный салют.

Приглашения на нее были разосланы сотрудникам администрации президента и его сторонникам. Гостей попросили приехать к месту ее проведения за 45 минут до того, как она начнется. Приглашенные обязаны пребывать на мероприятии в масках из соображений защиты от коронавируса. С собой они могут взять до пяти человек.

По окончании церемонии Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один: на нем он отправится в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

Представитель Белого дома отказался комментировать The Hill сведения о планах Трампа в последние дни на посту. Есть информация, что после 20 января Трамп на какое-то время останется во Флориде, где будет планировать свои дальнейшие шаги.

В последние дни в должности президента Трамп слушал доклады спецслужб о предстоящей инаугурации Байдена, посещал брифинги Совета нацбезопасности по политическим вопросам, а также встречался с сотрудниками администрации, которые также уходят со своих постов.

К инаугурации Байдена сейчас приковано пристальное внимание в особенности со стороны правоохранительных органов. После того, как 6 января в Вашингтоне прошли беспорядки и штурм Капитолия, власти приняли решение об усилении мер безопасности на предстоящей церемонии. В этих целях Пентагон предоставил Вашингтону около 25 тыс. военных. Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия. Трамп при этом призывает не допускать насилия.