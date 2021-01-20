Зачем эсэрам «Правда»: на что рассчитывает Миронов на выборах в Думу

Партия «Справедливая Россия» приняла решение объединится с организациями «За правду» и «Патриоты России». Об этом заявил лидер эсэров Сергей Миронов.

«Цель объединения очевидна — серьезно усилить влияние лево-патриотических сил на политику в стране. Только вместе левые силы способны осуществить поворот к социальному государству, отстаивать интересы людей труда и пенсионеров, бороться против неэффективности государственного управления, коррупции, засилья в экономике людоедских либеральных подходов, против всего того, что мешает развиваться нашей стране», — рассказал Миронов «Газете.Ru».

Он также отметил, что все три партии уже имеют право на участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, без сбора подписей.

«Конечно, мы объединяемся, в том числе, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное (...) Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил», — сказал Миронов.

Три представителя от данных партий в разговоре с «Газетой.Ru» рассказали, что путем объединения они рассчитывают на создание более мощного политического проекта.

«Цель одна — создание более мощной политической силы, которая должна появиться на лево-патриотическом фланге. Мы эту идею поддерживаем. Переговоры будут продолжаться и будут какие-то вещи еще обсуждаться, на это достаточно есть времени. Сейчас надо решить главную задачу — организационную», — рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

«Объединение происходит для того, чтобы стать, как минимум, второй по влиятельности политической силой в стране, сформировать влиятельную фракцию в Госдуме и войти в правительство в широкой парламентской коалиции», — сообщает секретарь центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков.

По его словам, новая партия рассчитывает получить на выборах в Госдуму около 20-25% голосов. Сергей Миронов говорит, что они рассчитывают «минимум на второе место».

Представители партий также отмечают, что серьезных противоречий во время переговоров пока не возникло. По словам Корнеевой, существуют «вопросы небольшого различия», однако, так или иначе, объединяются партии одного фланга, что способствует устранению противоречий. Как сообщил Николай Новичков, программы всех трех партий «довольно гармонично друг другу подходят».

Сергей Миронов также указал на «родственность» программ партий. «Только разные вопросы проработаны в разной степени. Противоречий как таковых нет. Тем более, что общую программу нам еще предстоит утвердить на объединительном съезде», — сказал он.

По словам политика, именно он возглавит объединенную партию: «Объединение происходит на базе парламентской партии «Справедливая Россия», поэтому достигнута договоренность о том, что ее лидер и возглавит объединенную и обновленную политическую силу». Захар Прилепин и лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин, как ожидается, получат посты сопредседателей.

Однако пока не ясно, будет ли достигнут в рядах нового политического проекта консенсус по этому вопросу.

«Это будет решать съезд, но наша позиция в том, что мы все являемся равнозначными политическими партнерами. Не всегда [лидер должен быть один], лидеров бывает несколько», — рассказал «Газете.Ru» представитель партии «За правду».

О том, что «Справедливая Россия» готовится к объединению с другими политическими силами, уже сообщали ранее российские СМИ. В конце ноября «Ведомости» опубликовали материал о возможном присоединении к эсэрам «Родины», «За правду», «Патриотов России» и Партии пенсионеров. Позже «Коммерсант» сообщил о создании комиссии по подготовке к объединению и уточнил, что речь идет только о «Справедливой России», «За правду» и «Патриотах России». Эту же информацию со ссылкой на источники опубликовало ранее издание РБК.

При этом все три издания сообщали, что переговоры между политическими силами протекали достаточно трудно, а сама инициатива объединения исходила от администрации президента. Так, по данным РБК, решение о создании новой партии было принято с целью сохранения четырехпартийного парламента. В конце 2020 года ВЦИОМ опубликовал рейтинги политических сил, согласно которым у «Справедливой России» уровень поддержки составляет 7,3%, в то время как у КПРФ и ЛДПР 13% и 12% соответственно.

Чтобы усилить позиции «Справедливой России» было предложено объединить ее с партиями, претендующими на тот же электорат.

Надежда Корнеева отказалась комментировать информацию о том, что инициатива объединения исходила от администрации президента России. По словам Новичкова, инициаторами процесса были представители политических сил. «Это участвующие политические партии, конечно, в первую очередь, партия «За правду», — рассказал он.

Сергей Миронов приписывает заслуги по объединению на свой личный счет: «Инициатором выступал ваш покорный слуга, эта непростая работа шла два с лишним года. Все это время я не скрывал, что ведутся переговоры по объединению левопатриотических сил и выражал уверенность в их конечном успехе. И оказался прав».

Лидер «эсэров» назвал информацию об объединении под руководством АП «слухами», добавив, что «никакой комиссии еще нет». «Участие исполнительных органов власти в управлении партией исключено. Конечно, мы обязательно пригласим их на наш съезд в качестве гостей, но не более того», — сказал «Газете.Ru» политик.

Российский политолог Аббас Галямов, однако, уверен, что без вмешательства федерального центра в этой истории не обошлось.

«Главная проблема, которая стоит перед Кремлем, — это полное отсутствие какой-либо динамики. То есть в политическом пространстве вся динамика, которая есть, создается оппозицией. У Кремля тот же самый партийный набор, те же самые фигуры политиков, что были и в 2016, и в 2011 году.

На фоне растущего запроса на изменения, обновление это совершенно не устраивает избирателя. Кремлю нужно создавать какую-то движуху, вот он и создает ее из тех партий, которые если сейчас не начнут шевелиться, то у них вообще никаких шансов не будет», — считает эксперт.

По словам политолога, существующий в обществе запрос на изменения заставляет избирателя обратить свое внимание на оппозицию, что не устраивает российское руководство.

Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев отмечает в разговоре с «Газетой.Ru», что идея объединения «Справедливой России» существует уже давно, однако без согласования сверху такая инициатива не была бы реализована, как, впрочем, и без согласия в рядах партии.

При этом аналитики также отмечают, что Кремль не заинтересован в провале «Справедливой России» на выборах в Госдуму и усилении остальных партий.

«Власть хотела бы как-то пристроить своих сторонников. В принципе, ситуация, при которой эсэры не проходят, может привести к тому, что голоса дополнительные получат все те, кто прошел. <…> Лучше иметь диверсифицированную политическую систему, где много разных оппозиционных партий, чем иметь две сильных около-оппозиционных фракций в Думе, если допустить, что партий останется только три. Естественно, чем меньше конкурентов, тем больше риск, что вокруг этих конкурентов оставшихся начнется консолидация протеста. Для этого их искусственно усиливают», — отмечает Александр Кынев.

Аббас Галямов считает, что КПРФ менее желательный союзник для властей, чем «Справедливая Россия». По словам политолога, в последнее время коммунисты движутся в сторону большей оппозиционности за счет радикализации как в рядах партии, так и в рядах их избирателей.

Эсэры, конечно, доставят гораздо меньше проблем, чем коммунисты, хотя бы в силу отсутствия собственной электоральной базы. На Зюганова снизу давит реально существующий партийный актив и рядовой партийный электорат. У эсэров нет в реальности никакого актива в регионах, да и избирателя, как такого, — нет. Поэтому если Кремль их протащит в Госдуму, то они будут спокойно сидеть, зная, кому они обязаны мандатом. А коммунисты знают, что они обязаны мандатами своим избирателям»,

— отмечает политолог.

Впрочем, аналитики считают, что объединение трех партий, хоть и имеет определенный смысл, но все же в значительной степени не повлияет на шансы политического проекта.

«Без объединения шансы вообще очень минимальны. Но в этом случае не объединение, а обновление образа дает небольшой шанс. Совершено не факт, что это сильно поможет и партии за счет этого получится пройти в парламент, но без этого они точно не пройдут. Обычно при объединении складываются анти-рейтинги, и в этом случае это и произойдет», — считает Галямов.

«Всю свою историю «Справедливая Россия» бесконечно поглощала разные политические проекты. Но, честно говоря, толку в этом не было. <…> Никакого механического слияния электоратов не бывает. Как показывает практика, союзы партий очень редко приводят к этому. Прямой прибавки автоматической не произойдет, но распыление голосов на левом фланге станет меньше», — отмечает Александр Кынев.