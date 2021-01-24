«Не готовы к хамству»: Песков об отношениях с США

Гибкость в российско-американских отношениях возможна, но не до бесконечности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась», — подчеркнул он.

Песков напомнил, что после распада Советского Союза в России царила «эйфория», которая была связана с «ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира», готовой «накормить и напоить» РФ. Однако в итоге «под аплодисменты» американские власти «резали на иголки российские подлодки», а в стране «пилили и рубили топорами стратегическую авиацию».

«Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее», — добавил он.

По словам Пескова, необходимость «называть вещи своими именами» возникла, когда «стали происходить события из ряда вон».

Он также прокомментировал мнения о том, что Российская Федерация могла бы быть уступчивее — к примеру, выдать США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и «смириться» с итогами евромайдана на Украине. Песков заявил, что эти пункты представляют собой те самые красные линии, пересекать которые нельзя.

21 января официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией. «Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на открытие новой главы в отношениях с Америкой.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал он.

23 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона.

«Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — добавил российский министр.

Отношения России и США в настоящее время находятся «не в очень хорошем состоянии», однако это происходит не по вине Москвы, заявил в начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны», – отметил он.

Напомним также, что новый президент США Джо Байден говорил, что именно Россия представляет главную угрозу нацбезопасности Америки.