«Новая оценка»: Байден пересмотрит отношение к России

Новая администрация Соединенных Штатов не намерена отказываться от продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова передает ТАСС.

«Мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран, как в случае с новым ДСНВ, так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [Алексеем] Навальным, [атакой хакеров на] SolarWinds или сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», — сообщил он.

По словам президента США, он уже дал поручение разведке подготовить новую «оценку России» и обновить информацию о государстве и позиции Вашингтона в отношении Москвы. Он также добавил, что будет «без колебаний» затрагивать проблемные вопросы и скандалы в диалоге с Кремлем.

Напомним, Россия категорически отвергает обвинения в вознаграждениях афганским боевикам и причастности властей страны к хакерским атакам.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы продлить договор СНВ-3 еще на пять лет. Представитель Пентагона Джон Кирби, в свою очередь, отметил, что решение президента Джо Байдена продлить ДСНВ поспособствует укреплению национальной обороны Соединенных Штатов.

«Соблюдение Россией договора хорошо служит интересам нашей национальной безопасности, и американцы в гораздо большей безопасности, если СНВ-3 останется неизменным и продленным», — считает пресс-секретарь американского минобороны.

Он добавил, что продление ограничений на наращивание ядерных арсеналов до 2026 года даст и России, и США время и пространство для маневра, чтобы изучить новые механизмы контроля над вооружениями, которые «могут снизить риски для Америки и ее жителей еще сильнее».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует намерение США продлить СНВ-3. По его словам, усилия по продлению документа «должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимного интереса».

«Президент России последовательно выступает за сохранение важного и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности. Если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег по сохранению этого документа, то это можно только приветствовать», — добавил представитель Путина.

Песков также отметил, что в России «прекрасно знают подходы к тематике российско-американских отношений» кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Именно он ранее заявил, что Вашингтон намерен продлить ДСНВ, исходя из национальных интересов Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил американской стороне продлить действующий договор СНВ-3 без каких-либо условий хотя бы на год, чтобы была возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам.

Как заявил экс-помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Соединенные Штаты ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год. По его словам, в случае достижения договоренностей Вашингтон готов пойти на сделку.

«Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке… Мы думаем, это в наших интересах», — заявил О'Брайен.