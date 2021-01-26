Цель — пересмотр отношений: глава дипломатии ЕС едет в Москву

В первой неделе февраля Россию с официальным визитом посетит глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, основной целью поездки станет обсуждение с представителями российских властей подготовки дискуссии об отношениях с Москвой, которая состоится на саммите ЕС в марте.

«Я проинформировал Совет ЕС о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра [иностранных дел Сергея] Лаврова в первую неделю февраля. Чтобы провести стратегическую дискуссию в марте, думаю, что было бы хорошо перед этим обсудить это с нашими российскими партнерами», — сказал Боррель.

В рамках своего визита дипломат рассчитывает обсудить «все актуальные вопросы», передает Reuters.

С точки зрения Борреля, его поездка в Москву в настоящее время необходима больше, чем когда бы то ни было.

В России уже подтвердили предстоящий визит главы европейской дипломатии. По сообщению российского МИД, Боррель пробудет в Москве с 4-6 февраля, 5 числа он должен провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как ожидается, в рамках встречи стороны обсудят весь комплекс проблем и перспектив отношений между Россией и Евросоюзом. Кроме того, Боррель и Лавров рассчитывают поговорить об актуальных вопросах международной повестки дня, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке, Западных Балканах, Северной Африке и на пространстве СНГ.

«Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес», — подчеркнули в МИД России.

Санкционный фон

О своем визите Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, где поднимался вопрос о реакции на последние события в России. Внимание ЕС привлекли несанкционированные акции протеста в ряде крупных городов и арест блогера Алексея Навального, который в январе вернулся в Москву из Германии.

Как заявил глава европейской дипломатии, пока Евросоюз не принял никакого решения.

По его словам, ни одна страна-член объединения не предложила ввести новые антироссийские санкции.

«Не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято <…> Совет ЕС готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства потребуют», — добавил Боррель.

При этом в преддверии заседания Совета Евросоюза в ряде европейских государств звучали призывы к введению новых ограничительных мер в отношении России. К примеру, глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что Брюссель должен послать «четкий и решительный сигнал» Москве якобы за нарушения прав человека.

Введение дополнительных мер также отчасти поддержали в Риме и Бухаресте, однако как пишет Reuters, центральную роль в принятии решения будут играть Франция и Германия — лидеры блока, пока не озвучившие свою позицию.

Сергей Лавров называл заявления некоторых западных политиков о России попыткой отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором находятся их собственные государства.

Боррель уже пообещал обсудить с Лавровым несанкционированные акции и арест блогера, заявив, что будет говорить с российским министром обо всем. Он также подчеркивал, что считает свой визит в Москву хорошей возможностью «донести четкие месседжи о нынешней ситуации».

Перезагрузка отношений ЕС-Россия

Впрочем, основная причина поездки главы европейской дипломатии опять-таки заключается в том, что Евросоюз собирается провести стратегический пересмотр отношений с Россией на своем саммите, запланированном на 25-26 марта. В последнее время взаимодействие сторон, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

ЕС планомерно продлевает экономические санкции в отношении России с 2014 года из-за ситуации на Украине. Ограничения введены по двум трекам — война на Донбассе и присоединение Крыма к РФ. В Москве не раз говорили, что вопрос статуса полуострова закрыт, а разрешение ситуации на юго-востоке Украины в первую очередь зависит от Киева.

Как говорил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов «Интерфаксу», отношения сторон можно сравнить с болезнью: им требуется некая «вакцина» для стимулирования взаимного доверия.

«Эта нездоровая ситуация, я бы даже прямо продолжил аналогию — заболевание в наших отношениях — длится уже достаточно долго, и пока что признаков выздоровления своеобразный пациент в лице Евросоюза не демонстрирует», — отмечал дипломат.

По его словам, ЕС продолжает следовать линии по сдерживанию России и наращиванию давления на Москву, в том числе санкционного. При этом Чижов выразил надежду на то, что в 2021 году может произойти позитивный сдвиг, хотя бы какое-то улучшение в отношениях России и Евросоюза.

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, каких-то фундаментальных улучшений тут ждать не стоит.

«Сам факт того, что визит Борреля состоится, — уже неплохо, потому что были предложения со стороны некоторых европейских государства его отменить. Тем не менее он едет, санкции новые пока не введены, то есть климат такой умеренно-прагматический, хотя ключевые проблемы никуда не делись», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Введет ли Евросоюз новые санкции против России — неизвестно, продолжил Тимофеев.

«Брюсселю нечем всерьез пугать Россию, это касается и возможного введения персональных ограничительных мер в отношении отдельных чиновников. Они активно в Европу не путешествуют, и активов в ЕС у них, скорее всего, нет. В итоге толка большого от санкций не будет, что понимают в Евросоюзе. Да и большой вопрос, а стоит ли вообще всю эту кашу затевать», — резюмировал эксперт.