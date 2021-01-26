Хватило разговора: Путин и Байден решили судьбу СНВ-3

На сайте электронной базы Госдумы опубликован текст нового законопроекта, который внес российский президент Владимир Путин. Документ касается ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Предполагается, что договор будет продлен на пять лет.

Соответствующих договоренностей удалось достичь благодаря первому телефонному разговору между президентом РФ и его американским коллегой Джо Байденом.

Как говорится в заявлении Кремля, Путин и Байден выразили свое удовлетворение тем, что стороны обменялись нотами о продлении ДСНВ. Пресс-служба главы России подчеркнула, что все необходимые процедуры, которые обеспечивают «дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», завершатся в ближайшие дни.

В последнее время этот вопрос стоял особенно остро, так как до истечения срока действия СНВ-3 осталось меньше двух недель. Если соглашение не продлить, оно перестанет быть легитимным 5 февраля.

Совет Федерации уже выразил готовность провести все необходимые процедуры для продления ДСНВ уже на ближайшем пленарном заседании — 27 января.

«Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор заверил, что обе палаты парламента не будут терять «ни минуты», чтобы поскорее продлить этот договор «уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», — добавил он.

Косачев увидел положительный знак в том, что

сотрудничество российской стороны с новой американской администрацией началось именно с такого «хорошего шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст новые дополнительные возможности, чтобы продвигаться в наших сложных отношениях и по другим вопросам».

Ранее стороны уже выражали намерение продлить это соглашение, которое было заключено еще в 2010 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова в понедельник, 25 января, объявила о начале экспертной работы по этому вопросу. В свою очередь, администрация американского президента ранее также отмечала готовность к продлению договора.

Предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп препятствовал пролонгации соглашения. Он хотел, чтобы к СНВ-3 присоединился Китай. Россия настаивала на неизменности уже достигнутых договоренностей. Переговоры затянулись до самого января, пока к власти в США не пришел избранный в ноябре прошлого года Байден.

ДСНВ направлен на контроль над ядерным арсеналом двух мировых лидеров — России и США. Согласно документу, суммарные количества СНВ не должны выходить за определенные рамки. Например, страны могут иметь 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1 550 боезарядов на них. Кроме того, на вооружении армий России и США могут быть только 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.