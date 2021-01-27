За вмешательство: Порошенко и Байден стали фигурантами уголовных дел

На Украине зарегистрировали два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, а также нового президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генпрокуроров. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», — приводит его слова интернет-портал Klymenko Time в своем Telegram-канале.

По словам юриста, инициатива о возбуждении этих дел принадлежит внефракционному депутату Рады Андрею Деркачу.

«Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же... Опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США», – утверждает он.

В мае прошлого года Деркач обнародовал аудиоматериалы, как он утверждает, указывающие на влияние Байдена на Петра Порошенко. Как заявил Деркач, материалы ему были предоставлены журналистами, при этом саму запись делал лично Порошенко.

После того, как «пленки Деркача» были обнародованы, Вашингтон внес депутата в санкционный список в связи с вмешательством в выборы президента Соединенных Штатов. В американском минфине отметили, что Деркач якобы уже более десяти лет работает на российские спецслужбы. При этом сам политик назвал санкции местью.

Что касается Байдена, на Украине считают, что он связан со скандалом с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году.

Когда Байден был вице-президентом США, он якобы оказывал давление на Порошенко и выдвигал ему требование освободить от должности главу надзорного ведомства. В противном случае, как отмечает ТАСС, Киев мог потерять кредитные гарантии Вашингтона на $1 млрд.

В конце февраля прошлого года государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное производство по факту возможного давления Джозефа Байдена на Виктора Шокина. «ГБР внесло в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — «Газета.Ru») сведения о совершении уголовного правонарушения», — уточнил адвокат Шокина Александр Телешецкий, слова которого приводило «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что уголовное дело открыли на основании соответствующего заявления экс-генпрокурора, которое суд обязал зарегистрировать.

Необходимость отправки Шокина в отставку вызвал интерес со стороны генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена Хантера в руководстве газовой фирмы Украины Burisma.

Американский минфин 11 января объявил о введении ограничительных мер против семи украинцев и четырех информационных ресурсов из-за вмешательства в выборы в США. Как полагают в Вашингтоне, указанные лица и организации — часть якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».

В список внесли экс-представителей украинского правительства Константина Кулика, Александра Онищенко и Андрея Телиженко, действующего члена украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Александра Дубинского, а также помощников Деркача Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко.

Помимо этих людей, под санкции попали информационные порталы, которыми владеет Журавель, — Only News и «Скептик».

Рестрикции ввели также в отношении Nabu Leaks и «Эра-медиа», которые, как полагают в Вашингтоне, «распространяли ложные сведения в интересах Деркача».

Что касается Порошенко, он уже был замешан в ряде уголовных дел. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых он фигурирует, были заведены ее предшественником Русланом Рябошапкой. Еще четыре возбудила она.

Позже украинское Госбюро сообщило, что некоторые дела против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Как отметил адвокат Порошенко Илья Новиков, по состоянию на сентябрь 2020 года против его подзащитного расследовались 58 уголовных дел.