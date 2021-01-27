«Соперничество между странами не прекратится никогда»: Путин выступил в Давосе

В ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин заявил об угрозе начала борьбы всех против всех и отметил, что глобальный конфликт по типу Второй мировой войны в нынешней ситуации будет означать конец цивилизации.

«Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь <…> Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы это не случилось», — добавил Путин.

По мнению президента, одним из негативных сценариев может стать настоящий срыв в мировом развитии, который будет сопровождаться попытками разрешить назревшие противоречия через поиск «внутренних» и «внешних» врагов, а также разрушением базовых свобод, включая право выбора и право на неприкосновенность частной жизни.

«Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — подчеркнул Путин.

В своем первом за 12 лет выступлении на ВЭФ президент России уделил особое внимание ключевым вызовам, которые стоят перед мировым сообществом. А именно социально-экономическом, общественно-политическом и дальнейшем обострении всего комплекса международных проблем.

По словам главы государства, некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. Путин указал, что определенные аналогии напрашиваются по многим параметрам, в том числе масштабу и комплексному, системному характеру вызовов и потенциальных угроз.

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития. Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах <…> Это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — отметил президент.

Такая тенденция сказывается на характере международных отношений, не добавляя им стабильности и предсказуемости, продолжил Путин. По его словам, система глобальной безопасности деградирует, международные институты ослаблены, а число региональных конфликтов увеличивается.

Говоря о социально-экономических вызовах, президент указал, что глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах, позволили более чем миллиарду человек выйти из бедности.

При этом в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. Основную выгоду из этого, по словам президента России, получил 1% населения.

«Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и проводившейся зачастую вульгарно и догматически. В основе этой политики лежал так называемый «Вашингтонский консенсус». С его неписанными правилами, когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации», — объяснил Путин.

Пандемия COVID-19 только усугубила эти проблемы и посткризисное восстановление идет непросто, считает президент. При этом традиционные методы решения экономических проблем за счет стимулирующей макроэкономической политики уже не работают.

«Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает «пузырь» стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе. А нарастающий разрыв между «реальной» и «виртуальной» экономикой <…> представляет реальную угрозу и чреват серьезными, непредсказуемыми потрясениями», — уверен Путин.

Социально-экономический фактор связан с общественно-политическим вызовом, так как рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, отметил глава государства. Это ведет к социальной, расовой и национальной нетерпимости — напряжение прорывается наружу даже в странах с устоявшимися гражданскими и демократическими институтами.

«Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьезными последствиями», — добавил Путин.

В этой связи президент также обратил внимание на повышение роли современных технологических, в особенности цифровых компаний в жизни общества. По мнению Путина, это уже не просто экономические гиганты, так как по отдельным направлениями они де-факто конкурируют с государствами.

«С точки зрения самих компаний их монопольное положение оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. Может быть, это так, но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом <…> и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?» — сказал президент, также отметив, что воплощение всех этих проблем многие уже видели в США.

Что касается последнего вызова в виде обострения комплекса международных проблем, то тут Путин указал, что нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подтолкнуть к поиску того, кого можно обвинить во всех бедах.

«Мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий <…>

Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы — вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых «горячих точек» на нашей планете», — подчеркнул президент.

Среди прочих проблем для общества Путин также назвал миграционные кризисы, необходимость налаживания работы ключевых международных институтов, а также наличие доступа к вакцинам против коронавируса только в развитых странах, что оставляет без защиты миллионы людей.

Путин привел четыре основных приоритета политики, которая бы обеспечила устойчивое и гармоничное развитие в мире: комфортное жилье, достойные зарплаты и пенсии, качественные медицина и образование.

«Конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период», — добавил президент.

При этом, отвечая на вопросы участников форума, Путин рассказал о взаимодействии России и Европы, назвав стороны естественными партнерами с точки зрения экономики, развития науки и технологий.

«Здесь важно только одно: нужно подходить к диалогу по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, а смотреть в будущее. <...> Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной», — резюмировал глава России.