В Мосгорсуде рассматривают дело Навального. LIVE

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
Его отвезли в отдел полиции в Химки, а на следующий день он был заключен под стражу на 30 суток.
Как утверждает ФСИН, Навальный не являлся в участок согласно условиям испытательного срока еще до того, как уехал на лечение в Германию.
До начала остается 15 минут, но еще не все журналисты успели войти в зал заседания. В очереди на вход остаются еще около 50 человек, в том числе представители иностранных СМИ.
Судя по спискам, как сообщает наш корреспондент из зала суда, на заседание аккредитовались представители около 100 СМИ.
Обвинительный приговор по делу «Ив Роше» был вынесен Замоскворецким судом Москвы 30 декабря 2014 года. Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет. На тот момент он уже был условно осужден по другому уголовному делу.
В августе 2017 года Симоновским районным судом Москвы было удовлетворено ходатайство ФСИН о продлении Навальному испытательного срока на один год - до 30 декабря прошлого года.
То есть с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года у Навального было два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам.
Алексея Навального доставили в Мосгорсуд.
Уже за час до начала заседания в районе, где расположено здание Мосгорсуда, было достаточно большое количество представителей правопорядка, передает корреспондент «Газеты.Ru»
Изначально планировалось, что рассмотрение дела начнется в 10.00 (мск), однако адвокаты Навального попросили предоставить им возможность встретиться с ним для согласования позиции. В итоге старт заседания запланирован на 11.00 (мск)
Навальный - единственный в России человек, у кого одновременно было два условных срока: по делу «Кировлеса» и по делу «Ив Роше».
Ленинский районный суд Кирова 18 июля 2013 года приговорил Навального к пяти годам лишения свободы. А 16 октября 2013 года Кировский областной суд заменил такую меру пресечения на условный срок.
Ленинский районный суд Кирова 8 февраля 2017 года подтвердил приговор: пять лет заключения условно и 1,5 года испытательного срока. 25 июня 2018 года по решению Симоновского районного суда Москвы испытательный срок был продлен до 8 июля 2019 года.
Навального в 2014 году признали виновным в совершении экономических преступлений, которые были квалифицированы по ч. 2 и 3 ст. 159.4 УК РФ (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
На данный момент известно, что к зданию суда, где сегодня будет рассмотрено дело Навального, прибыли иностранные дипломаты. Возле здания суда сейчас находятся машины посольств Великобритании и Болгарии. Представители Швейцарии, Латвии, Польши и Австрии уже находятся в здании суда.
Навальному на данный момент избрали меру пресечения в виде ареста в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Вопрос о замене условного срока на реальный связан с несоблюдением Навальным условий испытательного срока по обвинительному приговору, вынесенному в 2014 году по делу «Ив Роше».
Доброе утро, дорогие читатели!
Сегодня в здании Мосгорсуда рассмотрят дело Алексея Навального. На повестке дня — вопрос о замене ему срока с условного на реальный. «Газета.Ru» будет следить за развитием событий в режиме онлайн.