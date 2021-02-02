В Мосгорсуде рассматривают дело Навального. LIVE

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

Его отвезли в отдел полиции в Химки, а на следующий день он был заключен под стражу на 30 суток.

Как утверждает ФСИН, Навальный не являлся в участок согласно условиям испытательного срока еще до того, как уехал на лечение в Германию.