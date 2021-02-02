Техас выиграл суд против Байдена: судьи противостоят Белому дому

Несмотря на то что президент США Джо Байден ввел стодневный мораторий на депортацию мигрантов, иммиграционно-таможенная служба США готовится возобновить этот процесс, сообщает The Guardian.

Мораторий — один из документов, которые глава Белого дома подписал сразу после инаугурации. Однако через неделю судья Южного округа Техаса Дрю Типтон, назначенный на эту должность предыдущим президентом Дональдом Трампом, наложил на решение Байдена судебный запрет сроком на две недели.

Накануне из техасского города Сан-Антонио вылетел самолет в Пот-о-Пренс. Пассажиры — задержанные на американо-мексиканской границе гаитяне. Сегодня 23 нелегальных мигрантов из Африки были депортированы из штата Луизиана.

При этом еще в понедельник, 1 февраля, вступил в силу приказ и.о. министра внутренней безопасности Дэвида Пекоске об ограничении депортации лиц, подозреваемых в терроризме, осужденных, а также нелегальных мигрантов. Эта инициатива стала дополнением к мораторию президента.

Еще перед инаугурацией штаб Джо Байдена опубликовал документ с перечислением тех законодательных актов, которые президент планирует отменить. В частности, речь шла и о стодневном моратории на депортацию мигрантов, которых привезли в США незаконно еще детьми.

Глава Белого дома сразу после вступления в должность подписал эту и другие инициативы, а также поручил министерству внутренних дел принять меры по защите детей нелегальных мигрантов. Также было принято решение о пересмотре работы иммиграционно-таможенной службы США, чтобы «сконцентрировать ресурсы департамента там, где они больше всего нужны». Этот шаг был сделан на фоне резкой критики со стороны демократов в адрес Дональда Трампа в том, что он использовал ведомство для террора нелегалов, которые не совершали серьезных преступлений.

Однако против инициативы президента выступил федеральный судья в Техасе Дрю Типтон, назначенный Дональдом Трампом в июне. Это назначение было встречено критикой со стороны демократов, которые ссылались на то, что в прошлом он был уволен из-за расизма в отношении своего чернокожего коллеги. Типтон наложил на решение президента судебный запрет сроком на две недели.

Дело против моратория было возбуждено с подачи генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который сыграл ведущую роль в усилиях по опровержению результатов выборов президента, прошедших в ноябре 2020 года.

В ходе судебного разбирательства Пакстон утверждал, что мораторий нанесет большой экономический урон Техасу. В связи с запретом президента на депортацию штату придется увеличить расходы на образование, здравоохранение и социальные службы, чтобы обеспечить нелегальных мигрантов, которые останутся на территории Техаса. Кроме того, по словам генпрокурора, принимая подобное решение, Белый дом попросту проигнорировал конституционные нормы, согласно которым он обязан взаимодействовать с местными властями по вопросам, касающимся миграции.

«Техас — ПЕРВЫЙ штат в государстве, подающий иск против администрации Байдена. И МЫ ВЫИГРАЛИ», — написал Пакстон после вердикта судьи.

При этом судебный приказ будет действовать в течение 14 дней, пока Типтон рассматривает более широкое ходатайство штата о наложении предварительного запрета.

В комментарии для The Guardian представитель иммиграционно-таможенной службы США заявил, что ведомство следует решению суда, продолжая высылать мигрантов.

В министерстве юстиции уже выступили против дальнейших полномочий судьи Типтона, однако неясно, планирует ли ведомство обжаловать это решение. Попытку оспорить вердикт суда сейчас предпринимает Американский союз гражданских свобод.

Проблема состоит в том, что опасения противников жесткой миграционной политики касаются более широкого вопроса — потенциального дальнейшего противостояния между президентом и консервативной частью американского общества, имеющей свои рычаги влияния благодаря президентству Трампа.

«В этом есть юридический и практический аспект. Будут ли отдельные сотрудники иммиграционно-таможенной службы, которые могут не согласиться с политикой новой администрации, следовать ей, или они попытаются проводить непростительную иммиграционную политику, которую они, возможно, предпочтут?» — заявил юрист Американского союза гражданских свобод Коди Вафси.

«[Пэкстон] пытается заставить администрацию Байдена следовать ксенофобской политике Трампа. Пауза администрации в депортациях не только законна, но и необходима для того, чтобы не разлучать семьи и не возвращать людей в опасность без нужды, пока новая администрация пересматривает прошлые действия», — заявила другой адвокат Союза Кейт Хаддлстон.

Еще один аспект, вызывающий беспокойство у демократов, — нарушение прав и свобод депортируемых мигрантов. Представитель камерунской общины в США Мамбо Цзе рассказал, что год назад многие граждане Камеруна были отправлены на родину в разгар гражданского конфликта.

«Многие из них были заперты в военной тюрьме, куда они забрали целую кучу людей, которые были арестованы. Это небезопасно», — сказал Мамбо Цзе.

«После того, как в последние месяцы десяткам камерунских граждан было отказано в предоставлении убежища в США и они были депортированы, Human Rights Watch задокументировала множество случаев депортации, когда людям грозили тюремное заключение, жестокое обращение, уголовное преследование и угрозы со стороны камерунских властей после их возвращения. Некоторые из их семей также подвергались угрозам и преследованиям», — заявила The Guardian юрист Human Rights Watch Лорен Зайберт.

Многие американские СМИ расценили вердикт техасского суда как первый вызов консерваторов иммиграционной повестке нового президента-демократа. Несмотря на то что постановление Типтона является временным, судебный иск штата создает почву для большего количества юридических возражений со стороны оппонентов Байдена, которые могут обратиться к судебной власти, значительно измененной в пользу республиканцев в результате назначений около сотен судей Дональдом Трампом.

Кари Хонг, изучающая миграцию в Бостонском юридическом колледже, в разговоре с The Washington Post назвал постановление Типтона «озадачивающим». По ее словам, вердикт техасского суда открывает другим штатам возможность подать в суд на федеральное правительство в связи с любыми изменениями в иммиграционной политике, которые могут их затронуть.

Подобно тому, как Техас утверждает, что приостановка депортации наложит финансовое бремя на бюджет штата, Калифорния может подать в суд, утверждая, что разлучение детей с депортированными родителями приведет к дополнительным расходам на их воспитание в приемных семьях.

«Типтон, кажется, приглашает штаты к судебному разбирательству вопросов национальной политики, что является скользкой дорожкой, которая закончится хаосом», — сказала Хонг.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, американская судебная власть действительно может бросить вызов Белому дому в вопросах, касающихся миграции. Проблема, однако, состоит не в количестве судей, назначенных Дональдом Трампом.

«Закон о депортации касается не только тех, кто только что пересекли границу. Ведь в Америке огромное количество нелегальных мигрантов — кто-то называет 12 млн., кто-то 15 млн., а некоторые и более 20 млн [человек]. Что с ними то делать? Вот в чем главная проблема.

<…> Эта реформа провисла, Байден обещает ее провести, но пока ее нет, конечно, будут такие разные подходы, в том же Техасе уже население 50 на 50. Поэтому, конечно, к этому в США относятся неоднозначно, а потому будет и сопротивление. Но это не только конфликт законодательной и судебной власти, потому что судей Трамп назначил, а потому что и в обществе нет консенсуса, как поступать в этих случаях», — считает эксперт.