«Раболепствуют перед США»: Киев ввел новые санкции из-за Крыма

Киев ввел санкции против двух авиакомпаний — молдавской JET4U SRL и португальской JET4U LDA из-за полетов в Крым. Рестрикции были введены по представлению Службы безопасности Украины.

Санкции повлекли приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств Украины перед этими компаниями, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок, а также блокирование активов.

«Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова», — утверждается в комментарии СБУ.

Как сообщает сайт «Гордон», на эти две компании зарегистрированы бизнес-джеты председателя политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что украинские «борцы за свободу Крыма» не учитывают мнение жителей полуострова, проголосовавших в 2014 году за возвращение региона в состав РФ, сообщает «Дума ТВ».

«Сейчас, с приходом демократов к власти в Америке, Киев будет муссировать этот [крымский] вопрос, и мы с вами будет свидетелями ежедневных или еженедельных художественных изысков, которыми МИД [Украины] будет показывать, что они раболепствуют перед Госдепом, перед Белым домом, и готовы ради их благосклонности снять с себя последние штаны, отдаться первому прохожему.

Самое главное, чтобы их за это полюбила Америка», — пояснил парламентарий.

На прошлой неделе Киев запретил самолетам Медведчука и Козака входить в воздушное пространство Украины и совершать посадки на территории страны.

В конце января нынешнего года Украина ввела санкции против 13 российских и иностранных авиаперевозчиков из-за полетов в Крым.

Введенные из-за Крыма антироссийские санкции не вызывают никаких эмоций и сработали как эффект бумеранга, считает председатель комитета регионального Госсовета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, в России давно привыкли слышать про западные санкции: бизнес перестроился, а некоторые, благодаря им даже открыли новые направления и с успехом замещают западную продукцию.

«Политически так вообще сработал эффект бумеранга», — отметил политик. Притом, как он указал, любое упоминание полуострова со стороны властей западных стран только подогревают интерес к региону. «Как итог, туристы более чем из 150 стран за эти годы посетили полуостров», — рассказал депутат.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении персональных санкций против Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет.

В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание.

Руководство страны объясняет такое решение попытками противостоять «российской гибридной агрессии» в информационном пространстве.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции», — написал президент в своем Twitter.

США выразили поддержку решению Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении американского посольства на Украине.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством», — сообщается в публикации.

В Кремле осудждают данные ограничительные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ограничение или запрет деятельности телеканалов не соответствует международным нормам, а также общему пониманию свободы СМИ. Представитель Кремля призвал ОБСЕ и другие международные организации обратить внимание на данные факты.