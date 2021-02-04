«Страна через запятую»: что ждет ЕС под председательством Словении

Председателем Совета Евросоюза во второй половине 2021 года, с 1 июля, будет премьер-министр Словении Янеза Янши. Он правый популист и к тому же ярый поклонник Дональда Трампа. Соответственно, нынешнего главу Белого дома Джо Байдена Янши критикует — по его мнению, новый президент США станет «одним из слабейших в истории».

Кандидатура нового председателя, как пишет Politico, вызывает существенную обеспокоенность со стороны многих дипломатов в Евросоюзе. Более того, как утверждает один из них, неспокойная обстановка в связи с этим наблюдается даже в самой Словении.

Янша известен как близкий союзник венгерского премьер-министра Виктора Орбана, что усиливает опасения европейских элит, учитывая позицию этой страны: институты ЕС обвиняют Будапешт в отступлении от линии демократии.

Но министр иностранных дел Словении Анже Логар, отвечая на вопрос о тесных связях с Венгрией, заверил, что его страна будет нейтральным арбитром в качестве председателя Совета, а не проводником интересов Будапешта.

«Как страна-председатель вы должны быть в каком-то смысле честным брокером, который занимается всеми вопросами, стоящими на повестке дня Европейского союза», — пояснял Логар.

Как он отметил, Словения также хотела бы сделать приоритетом верховенство закона, а этот вопрос на сегодняшний день для ЕС весьма сложный. Венгрия, как и Польша, участвует в разбирательстве по статье 7 Лиссабонского договора. Она предполагает введение внутренних санкций в отношении страны ЕС за то, что та нарушила фундаментальные права европейских граждан. Наказание по данной статье — приостановка права голоса в Совете ЕС.

Седьмую статью впервые намеревались применить к Польше в 2017 году, когда в стране произошел конституционный кризис, но в итоге государство не подверглось санкциям.

Дела не только против Польши, но и в отношении Венгрии ни к чему не привели на протяжении многих лет, пишет Politico.

По словам Логара, он был проинформирован предыдущими председателями Совета о том, что процедура по статье 7 «в каком-то смысле является более или менее тупиковой, поэтому следует переосмыслить, как действовать дальше».

Словенский министр считает, что эта статья не работает. При этом он похвалил созданную в прошлом году систему, согласно которой члены ЕС проводят коллегиальные обзоры записей о верховенстве закона в странах. По мнению Логара, эта система — «хороший инструмент для нейтрализации всех тех эмоций, которые связаны с вопросом верховенства закона».

Как обратил внимание председатель Балканского клуба Центра исследования стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов, Польша и Венгрия всегда отличались довольно сильной антиевропейской повесткой.

«Если брать Польшу и Венгрию, то те трансформации, которые есть на экономическом и политическом уровне, идут крайне вразрез с европейской политикой. Я не думаю, что Словения как-то повлияет на сближение Польши и Венгрии с остальным Евросоюзом», — сказал он «Газете.Ru».

Более того, по мнению эксперта, говорить, что Словения будет играть в Совете ключевую роль как председатель, не приходится. По крайней мере, объективных причин для таких прогнозов пока нет.

Артемов добавил, что с учетом ситуации с пандемией COVID-19 определять политику ЕС на ближайшие десятилетия будут те вызовы, которые возникают сегодня. К тому же, констатировал сотрудник МГИМО, на фоне распространения коронавируса раскол в Евросоюзе только усиливался.

«Для такой маленькой страны, которая редко появляется в международной повестке, это шанс. Но это не та страна, которая сможет стать рупором каких-либо трансформаций в ЕС», — отметил Сергей Артемов. У Словении в принципе не очень сильные позиции в Евросоюзе.

И хотя у нее «не слабые» экономические позиции в ЕС, в вопросах серьезных решений она не просто не ключевой игрок, а, «как правило, это страна, которая идет через запятую», пояснил эксперт.

В то же время Словения строит весьма амбициозные планы на свое председательство в Совете. По словам Логара, которые приводит Politico, в приоритеты Любляны входит усиление координации политики в области здравоохранения, улучшение кризисного управления, в частности, в киберпространстве, а также получение средств ЕС для восстановления его стран-членов, охваченных пандемией.

Кроме того, как отметил Логар, Словения воспользуется своим председательством, чтобы организовать саммит между ЕС и Западными Балканами для обсуждения многих открытых вопросов.

Некоторые дипломаты возлагают на Словению надежды на разблокировку переговоров о членстве в ЕС Северной Македонии и Албании.