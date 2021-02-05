Байден пригрозил России расплатой

Россия должна заплатить за свою агрессию, заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Госдепартаменте. Как сообщает РИА «Новости», речь главы государства была посвящена американской внешней политике при новой администрации.

«Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли», — отметил Байден.

Он добавил, что Россия будет платить, а Америка — защищать жизненные интересы американцев. Кроме того, пообещал глава Белого дома, США будут эффективнее выстраивать общение с Россией, работая в коалиции с «партнерами-единомышленниками».

Основным конкурентом США Байден при этом назвал Китай. Он подчеркнул, что конкурировать с Пекином Вашингтон будет с позиции силы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле видят «постоянные санкционные рефлексы» у законодателей США. Санкционное давление со стороны Вашингтона Москва считает «абсолютно неприемлемым». Обвинения в кибератаках и «вмешательстве» в выборы российские власти последовательно отрицают.

Еще во время предвыборной гонки, в конце сентября, Джо Байден в эфире телеканала CNN заявил, что Россия выступает для Америки в роли противника.

Он добавил, что Москву «постигнет расплата», если ее предполагаемое вмешательство в американские выборы будет доказано. «Я не имею в виду войну, но они заплатят за это цену, это будет экономическая цена», — пояснил Байден. По словам демократа, Россия не желала бы видеть его на посту президента США.

В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике — сделать его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.

Тем не менее новый президент США готов обсуждать с Россией «все проблемные вопросы». Как отмечал Байден 26 января, он уже попросил ведомства, чтобы ему предоставили обновление по российскому направлению. Глава Белого дома заверил, что «без колебаний» поднимет любые проблемные вопросы в своих контактах с Москвой.

Политик также отметил, что Вашингтону можно сотрудничать с Кремлем в вопросе продления Договора СНВ. Байден подчеркнул, что это отвечает интересам США.

При этом перезагружать отношения с Россией новый президент-демократ не планирует. «Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — заявил газете Washington Post источник в Белом доме.

21 января официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией. «Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она. Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на открытие новой главы в отношениях с Вашингтоном.