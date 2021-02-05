«Издержки Brexit»: как Северная Ирландия преживает развод с ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза, а также торговое соглашение, которое подписали стороны уже спустя несколько недель создало напряженность в отношениях независимого государства, члена ЕС Ирландии и британской автономии Северной Ирландии. Из последней уже доносятся призывы пересмотреть или даже отменить «североирландский протокол» — наиболее важную часть соглашения, по которой стороны так долго не могли договориться.

Согласно условиям «североирландского протокола», для того, чтобы избежать появления границы между сторонами, введены таможенные проверки в отношении товаров, прибывающих в Северную Ирландию из остальной части Великобритании на морской границе.

Однако на деле эта схема оказалась бюрократической, запутанной и слишком дорогостоящей для британских поставщиков и перевозчиков, что, в свою очередь, привело к задержкам поставок и пустым полкам на складах.

На этой неделе в двух главных портах Северной Ирландии, куда прибывают паромы из остальных частей Великобритании, начали появляться угрозы, написанные на стенах, в адрес таможенников. Белфаст тут же приостановил таможенные проверки в этих местах.

Параллельно с этим стороны столкнулись с другой проблемой. Из-за нехватки вакцин в Евросоюзе, Брюссель призвал ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии, чтобы в Британию не вывозились вакцины. Это решение вызвало резкую критику и в Великобритани, и в Ирландии — торговое соглашение крайне тяжело было заключить именно из-за стремления сохранить «прозрачную границу» между Белфастом и Дублином. Еврокомиссия тут же отказалась от своих намерений, однако осадок все же остался.

«Недавние шаги ЕС подорвали североирландский протокол и спровоцировали понятную озабоченность», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Проблема также затронула правительство Северной Ирландии, состоящее из пробританской Демократической юнионистской партией (DUP) и ирландских националистов из партии «Шинн Фейн». Для последних подобные последствия Brexit стали своеобразной победой. А вот демократы-юнионисты — единственная крупная местная партия, поддерживающая Brexit и выступающая за единство с Великобританией — всерьез обеспокоены своим положением.

Недавние опросы показали самую низкую поддержку DUP за последние 20 лет — только 19% избирателей поддерживает партию.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, с технической стороны обеспечение североирландского протокола действительно не было подготовлено в полной мере, что и привело к задержкам и сбоям.

«Поэтому в очередной раз юнионисты используют вот эти перебои для того, чтобы привлечь внимание и заявить о своей позиции в отношении того факта, что между территорией Великобритании и Северной Ирландии существует теперь таможенная проверка, потому что для них крайне важно сохранить целостность страны — это их политическая программа», — подчеркивает она.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что подобные неполадки, возникшие в результате выхода Великобритании из состава ЕС создают благоприятную почву для сепаратистских настроений в Северной Ирландии и Шотландии, увеличивая симпатии к националистическим силам.

В результате юнионисты Северной Ирландии начали призывы к отмене или пересмотру «североирландского протокола», и все это легло на плечи первого министра Арлин Фостер — лидера DUP.

«Если Арлин хочет остаться у власти, она должна продемонстрировать, что на самом деле знает, как использовать свою власть. Она должна возглавить работу по избавлению от протокола, иначе мы избавимся от нее и найдем того, кто выполнит эту работу», — заявил один из членов DUP изданию Politico на условиях анонимности.

Сама Фостер, осознавая нависшую над ней угрозу, уже начала призывы к отмене или пересмотру протокола. Она настаивает, что ее позиция является лишь ответом на сложившиеся проблемы. Первый министр Северной Ирландии отмечает, что Евросоюз уже и так показал готовность отойти от соглашения, когда речь зашла о вакцинах. Соответственно, Лондон имеет право сделать то же самое.

На подобные призывы, доносящиеся из Северной Ирландии достаточно категорично ответил Дублин, подчеркнув, что никакого пересмотра и, тем более, отмены североирландского протокола не будет.

«Причина всей это нынешней напряженности — в Brexit, а не в протоколе. Протокол — это попытка снизить напряженность и решить проблемы, связанные с Brexit», — сказал глава МИД Ирландии Саймон Ковни.

Отвечая Ковни, Фостер обвинила Дублин в том, что он не слышит проблемы жителей Северной Ирландии.

«Людям нужно вытащить головы из песка, вытащить пальцы из ушей и действительно прислушаться к тому, с чем приходится иметь дело людям в Северной Ирландии, — сказала она. — Весь юнионионизм противоречит протоколу. Если ирландское правительство, ЕС и, действительно, британское правительство считают, что путь вперед — это игнорирование большинства людей в Северной Ирландии, они должны это сказать».

Сохранение прозрачной границы крайне важно для всех, именно поэтому переговоры по Brexit так долго и тяжело велись — стороны понимали необходимость сохранения этого положения. «Соглашения Страстной пятницы» 1998 года, положившее конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии подразумевало отсутствие границы между Дублином и Белфастом.

Многочисленные исследования и социологические опросы не оставляют сомнений, что при появлении таможенных пунктов конфликт возобновится.

Лондон, опасаясь усиления напряженности в Северной Ирландии, уже заверил Белфаст, что будет оказывать давление на Евросоюз, чтобы подобных призывов к введению таможенных проверок не появилось.

«Если договориться так, как мы предлагаем, окажется невозможным, то Соединенное Королевство рассмотрит возможность применить все инструменты, имеющиеся в его распоряжении [...] Сейчас нужны политические, а не технические решения», — заявил глава канцелярии британского правительства Майкл Гоув в письме вице-председателю Европейской комиссии.

Однако, как отмечет Кира Годованюк, перспектив того, что призывы юнионистов будут удовлетворены, практически нет.

«Безусловно, протокол является частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС, соответственно, он является частью соглашения о торговле и будущих отношениях. Этот протокол решает крайне сложную проблему «прозрачности» границы, поэтому юридических оснований для того, чтобы отказываться от него, естественно, нет. <…> Все дело, в том что сам по себе, конечно, «североирландский протокол» совершенно не идеальное решение этой сложной ситуации, но это решение, которое позволило хоть каким-то образом сдвинуться с мертвой точки», — отмечает она.

И, по словам эксперта, Северной Ирландии, как и всей Великобритании придется осознать факт изменений, которые не могли пройти без подобных последствий.

«Со временем наработается какой-то определенный протокол, какая-то модель поведения, ускорятся таможенные проверки, адаптируются и перевозчики и бизнес к этому. Но, естественно, это все очень сильно усложняет процедуры, без этого никак — это издержки Brexit. Бумажной дополнительной волокиты, документации оборота — его теперь уже не избежать и вряд ли получится, — отмечет эксперт. — Естественно, станет не так, как было до Brexit. Это уже не то, что было раньше, это уже в любом случае проверки таможенные, это в любом случае, определенная процедура административная».