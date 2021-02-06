«Додавим гнид»: радикалы взялись за «неправильные» СМИ на Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов «112», NewsOne и ZiK, принадлежащих депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку, который тоже попал под рестрикции, вызвало заметный интерес со стороны националистически настроенной части украинского общества.

Буквально на следующий день после того, как стало известно о закрытии телеканалов, 4 февраля, активисты националистических движений устроили акцию у здания украинского телеканала «Наш», принадлежащего лидеру партии «Наши» и одному из лидеров «Оппозиционного блока», находящемуся в противостоянии с властями страны, Евгению Мураеву.

Акция проходила под лозунгом «Додавим гнид». Радикалы требовали закрыть телеканал по примеру трех других, чье вещание было прекращено указом президента.

По данным издания «Страна.ua», демонстрация переросла в драку и столкновения с полицией. В беспорядках принимали участие активисты националистических радикальных движений «С14», «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России) и других.

Более того, националисты намерены продолжать бороться с неугодными для них СМИ и журналистами. Бывший лидер «Правого сектора» Сергей Стерненко разместил на своей странице в Facebook объявление о поисках добровольцев, готовых помочь ему составить список журналистов, работающих на ZiK, NewsOne и «112».

«Бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов, могут начать строить из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа. Некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах. Но они сознательно работали на агрессора, поэтому мы должны не забывать о них», — написал он.

Стерненко выступил с предложением создать реестр всех, кто помогал вести информационную войну против Украины, и распространить их данные «среди широкой общественности», чтобы им было сложнее найти себе новую работу.

Потенциальных помощников он заверил, что в такой деятельности нет ничего противоправного, поскольку «работать мы будем с открытыми данными», которые журналисты сами публично распространяли.

Основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош также в Facebook указал и еще одну цель для борьбы — телеканал «Интер», который он так же обозначил как «рупор Кремля».

Как полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, одной из причин закрытия Зеленским телеканалов стала попытка отвлечь внимание от насущных проблем по крайней мере тех граждан, кто каким-либо образом ориентируется на националистов.

«Всегда можно натравить этих людей на «пророссийских» политиков, «пророссийские» телеканалы и отвлечь этим внимание. Эти люди, поддерживающие националистов, могут в определенной степени получить удовлетворение от того, что «пророссийские» ресурсы закрыты», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом он назвал очевидным тот факт, что политические тренды на Украине не определяет ни «Оппозиционная платформа — За жизнь», ни глава ее политсовета Виктор Медведчук.

Впрочем, как полагает Богдан Безпалько, этот эпизод с закрытием каналов — совершенно незначительный, а «ящик Пандоры» в стране был открыт еще в 2014 году, когда на протестах погибали люди.

В свою очередь, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев обратил внимание, что Зеленский за время своего правления так и не выработал собственного политического курса.

«Он метался между восточной частью Украины и националистами. Избрав такой радикальный путь, он вряд ли поднимет свой рейтинг, потому что он практически обрезал себе ту базу, которая была на востоке страны. Эти метания между западом и востоком, скорее всего, приведут к катастрофе», — сказал Андрей Суздальцев «Газете.Ru».

По его словам, националисты на Украине вполне управляемые и используются как инструмент борьбы против друг друга политических сил и олигархов. «От этого никуда не деться. В любом случае этот инструмент обоюдоострый. Обычно этим пользовался Порошенко, который в итоге проиграл выборы. Использовать националистов — это провальное решение», — предупредил он.

Как полагает эксперт, сейчас рано судить, будет ли Зеленский продолжать проводить политику в таком ключе, так как президент очень осторожен: он принимает решения, а потом смотрит, что будет. По словам специалиста, Зеленский прекрасно понимает сложность украинского политического мира и борьбы в нем и «пытается балансировать, подбирая все крохи своего рейтинга».

Реакция журналистов

Заблокированные «112», NewsOne и ZiK, которые теперь доступны только на платформе YouTube, назвали решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) и Зеленского о введении санкций «политической расправой над неугодными СМИ». «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — указали телеканалы в совместном заявлении. Они предупредили, что будут бороться за свое право вещать в эфире.

О ситуации высказывались и отдельные представители заблокированных СМИ. «NewsOne, ЗИК и 112 Украина прямо сейчас отключены от вещания указом президента Украины. Наложены санкции. Без суда, обсуждений, без учета мнения ПАРЛАМЕНТА — в парламентско-президентской республике. Имя этому беспределу — Ким Чен Зе», — написал в своем Facebook журналист «NewsOne» Богдан Аминов (стилистика автора сохранена).

Журналисты заблокированных каналов получили поддержку со стороны коллег из других СМИ, в том числе и российских. Медиаменеджер Маргарита Симоньян пригласила журналистов заблокированных каналов на работу в Russia Today.

Журналист «Страна.ua» Олеся Медведева, в свою очередь, выступила в поддержку всех украинских журналистов после сообщения о намерении националистов создать список «неугодных журналистов».

«Такой себе аналог «Миротворца» для сотрудников медиа. Коллеги, не бойтесь! Это слава! Уверена, что туда попадут лучшие из лучших!» — написала она в своих соцсетях.

Она выступила с идеей о создании Клуба журналистов, целью которого станет защита прав журналистов и свободы слова на Украине.

«Первое заседание запланировано на 26 февраля. Не планируйте ничего на эту дату. Будет учредительное собрание. С каждым свяжемся индивидуально», — написала она, подчеркнув, что настало время созидать.