«На краю гражданской войны»: к чему приведут протесты в Мьянме

В Мьянме уже третий день подряд проходят массовые протестные акции. В столице Нейпьидо полицейские применяют водометы, чтобы разогнать протестующих, сообщает портал «Миззима», прикрепляя соответствующие кадры к посту в своем Twitter. В соцсетях распространяют кадры, на которых запечатлены люди, получившие травмы в результате использования водомета полицией.

Как отмечает новостной портал «Иравади», во втором по величине городе Мандалае к демонстрациям присоединились буддийские монахи, которые имеют большое значение в жизни местных граждан. В 2007 году они принимали участие в протестах, которые вошли в историю под названием «шафрановая революция», — такое название эти демонстрации получили из-за цвета монашеской одежды.

По данным «Миззима», в городе Пакокку в регионе Магуэ неподалеку от древней столицы Мьянмы города Багана (Пагана) на протестные акции вышли 300 тыс. протестующих.

Накануне также проходили протестные акции, в ходе которых, по данным «Иравади», вооруженные полицейские попытались разогнать демонстрантов в городе Мьявади в штате Карен, по имеющимся данным, арестованы были не менее шести демонстрантов.

Как указывает издание, полицейские применили против протестующих резиновые пули и обстреляли толпу из нескольких сотен человек. Судя по видео с места событий, которое разместил портал, несколько полицейских стреляли из автоматических винтовок в воздух одиночными выстрелами. При этом другие правоохранители, по-видимому, стреляли в толпу резиновыми пулями из ружей. Однако полностью разогнать протест полицейским, судя по всему, не удалось.

Кроме того, в стране проходят акции гражданского неповиновения. Забастовки устраивают медики, учителя и госслужащие.

Медработники одной из больниц Нейпьидо продолжают забастовку уже шестой день. К Движению гражданского неповиновения Мьянмы присоединились более ста других медучреждений, студенческих союзов, различных объединений преподавателей университетов страны и других организаций.

Правительство на время протестов попыталось отключить доступ к интернету, и этим вызвало еще большее недовольство участников протестных акций.

Демонстранты требуют проведения первой сессии парламента нового созыва, депутатов которого избрали на всеобщих выборах 8 ноября. Они также ратуют за освобождение президента страны У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи, которые на данный момент находятся под домашним арестом в Нейпьидо. Демонстранты выходят на улицы с лозунгами: «Свободу арестованным лидерам!», «Долой военную диктатуру!», «Да здравствует демократия!»

Мьянма в настоящее время фактически оказалась в состоянии предгражданской войны,

утверждает профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Он обратил внимание, что свои сторонники и противники есть как у старого правительства, так и у нового: демократическое правительство поддерживают в больших городах, а военных традиционно поддерживают регионы.

«У военных на сегодняшний день есть больше шансов удержать власть и подавить все протесты, потому что никакой другой силовой структуры нет. Но подавление, конечно, будет кровавым. Главное, что это надолго отбросит Мьянму из числа стран, которые идут по реформаторскому пути развития», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, гражданская война сейчас вполне реальна, и все зависит от того, какую программу могут предложить военные. Сейчас серьезной экономической программы нет, констатировал Алексей Маслов, но, если они предложат «что-то более-менее стабилизационное», вполне возможно, что протесты будут постепенно сходить на нет.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. В тот день утром, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, военные арестовали руководителей правительства, в том числе главу государства и госсоветника. Помимо них, под арест попали другие члены правительства, многие депутаты парламента от правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД), а также высшие государственные чиновники, которые состоят в НЛД или связаны с этой партией. Военные выступали с обвинениями в адрес национального избиркома и НЛД в фальсификации выборов.

Спустя несколько часов после ареста чиновников военные заявили о своей приверженности многопартийной демократической системе.

Кроме того, они заверили, что после окончания режима чрезвычайного положения, который ввели по всей стране на один год, будут проведены выборы.

Большую часть арестованных депутатов от НЛД и функционеров партии освободили 3-5 февраля, но под домашним арестом по-прежнему остаются руководители правительства НЛД, в том числе У Вин Мьинт и Аун Сан Су Чжи.

Как объяснил Алексей Маслов, протесты проходят на фоне вскрытия новых фактов. По его словам, речь не идет только о вопросах политических столкновений между демократами и военными, как обычно это представляется.

«Появились данные о том, что генерал Мин Аунг Хлайну, который сейчас захватил власть, должен был уходить в отставку по достижении предельного возраста. Очень велика вероятность, что после его ухода началось бы расследование против него, поскольку его жена и его дети занимаются большим бизнесом. Предполагается, что он лоббирует их интересы»,

— сказал эксперт.

Помимо того, ставка демократов на интеграцию страны в мировые экономические процессы не всем была по душе. «Сам генерал Мин «сидел» на закупках оружия, причем закупал их у самых разных стран. Считается, что в этих закупках было немало коррупционной составляющей», — обратил внимание специалист.