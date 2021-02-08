«Уважайте наш суверенитет »: в Китае задержана журналистка из Австралии

Китай намерен предъявить обвинение в разглашении государственной тайны австралийской журналистке Ченг Лей.

8 февраля глава МИД Австралии Марис Пэйн сообщила, что бывшая телеведущая англоязычной сети китайской государственной телекомпании CGTN, была арестована.

«Правительство регулярно выражало серьезную озабоченность по поводу содержания Ченг Лэй под стражей. Сотрудники австралийского посольства посещали ее шесть раз с момента задержания, в соответствии с условиями двустороннего консульского соглашения», — заявила Пэйн.

Она также подчеркнула, что рассчитывает на неуклонное соблюдение всех международных норм и правил в отношении австралийской гражданки.

Ченг Лей, гражданка Австралии, проработавшая около восьми лет в Китае, была задержана еще в августе и долгое время о ее нахождении ничего не было известно. Согласно законодательству КНР, органы имеют право не раскрывать эту информацию в течение полугода.

Пекин также не приводит подробностей и сути обвинений в адрес журналистки. Зарубежные СМИ обращали внимание на тот факт, что в своих социальных сетях Лей критиковала руководство КНР.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уже заверил, что права журналистки будут полностью соблюдены, а ее дело будет рассматриваться в суде «независимо» и в соответствии с законодательными нормами. В Австралии, тем временем, члены семьи Ченг Лей рассказывают журналистам, что условия ее содержания плохие.

«Мы надеемся, что Австралия действительно будет уважать судебный суверенитет Китая и перестанет вмешиваться в рассмотрение дел в соответствии с законом», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Дело Ченг Лей — очередной эпизод в и без того натянутых взаимоотношениях между Китаем и Австралией, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора ИМЭМО имени Примакова, профессор РАН Александр Ломанов.

«Эти отношения находятся в процессе повседневного ухудшения на протяжении уже больше года, поэтому это не приведет к их существенному упадку — это просто органическое звено цепи, которая раскручивается на наших глазах.

Австралия, с одной стороны, пытается сохранить экономическую выгоду от торговли с Китаем. С другой стороны, она все более активно позиционирует себя как представителя лагеря прозападных держав, которые пытаются влиять на китайские политические тенденции, критиковать Китай, осуждать его за неправильное поведение, и тем более возмущается всякий раз, когда Китай принимает какие-то встречные меры против Австралии», — отмечает эксперт.

Напряженность в отношениях Китая и Австралии растет с 2016 года. С тех пор Канберра несколько раз блокировала заявки китайских компаний на поставку электроэнергии, ссылаясь на соображения безопасности, а также запретила Huawei заниматься развитием сети 5G на материке.

Во время пандемии Канберра стала первой, кто присоединился к критике Вашингтона в отношении Пекина. Австралия, как и США, призывали к расследованию причин появления коронавируса и прозрачности действий правительства КНР в этом вопросе. Помимо этого, Канберра осудила подавление протестов в Гонконге.

В ответ Пекин существенно ограничил поставки австралийского мяса и ввел тарифы на импорт ячменя, вина и других товаров. Также власти КНР рекомендовали своим граждан не ездить в Австралию из-за якобы имевших место проявлений расизма.

Между тем, Китай является главным пунктом назначения для более чем трети товаров, производимых в Австралии, а китайские граждане составляют около трети туристического потока на континент.

В ноябре Китай ввел ограничения на импорт австралийского вина, обложив его пошлиной в 212,1%. В Канберре назвали этот шаг неоправданным и политически мотивированным. Это произошло после того, как посольство КНР в Австралии опубликовало список, в котором были перечислены все шаги со стороны Канберры, которые не устраивают Пекин. Всего там содержалось 14 пунктов, среди которых: обвинения в кибератаках, расистские и антикитайские высказывания руководства Австралии, а также пренебрежительное отношение властей к Китаю.

На прошлой неделе МИД Австралии призвал ООН провести расследование в отношении Китая после того, как «Би-би-си» сообщило о систематических изнасилованиях и пытках, которым подвергаются женщины в китайских «лагерях перевоспитания» для мусульман-уйгуров. МИД Китая опровергает эти данные.

Задержание австралийской журналистки стало очередным поводом для ухудшения взаимоотношений сторон. Пекин пытался также допросить по этому делу австралийских корреспондентов, препятствуя для этого их отъезду из Китая. В результате журналисты уезжали в сопровождении австралийских дипломатов.

К настоящему моменту в КНР не осталось ни одного аккредитованного журналиста из Австралии. Ранее Пекин также отказал в выдаче виз журналистам девяти австралийских газет и вещательной корпорации ABC.

Однако напряженность в отношениях двух стран не ограничивается спорами о торговле и правах человека. В ноябре пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter смонтированное изображение австралийского солдата, приставившего нож к горлу афганского ребенка. Это произошло после публикации результатов расследования, проведенного вооруженными силами Австралии, о том, что элитное подразделение австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009-2013 годах.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал действия пресс-секретаря МИД КНР «поистине отвратительными». Он потребовал от Twitter удалить пост, а также призвал правительство Китая извиниться за этот инцидент.

«Это крайне возмутительно, и не имеет никакого оправдания, — сказал Моррисон. — Китайскому правительству должно быть стыдно. Это принижает его в глазах мира».

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ заявила, что Австралии должно быть стыдно за своих военных.

Как отмечает профессор РАН Александр Ломанов, ожидать, что дело Ченг Лей повлечет за собой еще большее напряжение в отношениях Австралии и Китая не приходится, так как в этой истории и без того существует огромное количество факторов, влияющих на ситуацию.

«Дальнейшее ухудшение отношений является предрешенным, но воспринимать этот журналистско-шпионский скандал, как причину этого — достаточно трудно, потому что сам по себе этот скандал возник как последствие предыдущих взаимных претензий, которые высказывают друг другу эти страны», — сказал Ломанов.

К тому же, по словам эксперта, у Австралии в этом споре все же практически нет рычагов влияния и давления, и так или иначе отношения между сторонами упираются в экономическую составляющую.

«Австралия не вкладывают в Китай крупные капиталы, которые шли бы на развитие китайской инновационной или промышленной базы, точно также, в отличие от Европы и США она не является источником передовых технологий для Китая, — отмечает эксперт. — У Австралии нет сопоставимых рычагов давления, она может отказать Китаю в поставке сырьевых товаров, которые она туда продает, но найти что-то на мировом рынке сырья намного легче, чем найти передовые компоненты, которые монополизированы несколькими транснациональными компаниями, на которые развитым западным странам легко влиять».