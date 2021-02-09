«Россия пыталась нас расколоть»: лидеры ЕС рассмотрят новые санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления на специальных слушаниях на сессии Европарламента по итогам визита в Москву обратился к Европарламенту с утверждением о том, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России. По его словам, Евросоюз займется обсуждением такой возможности, а также других «мер сдерживания» на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.

Боррель назвал политический диалог Евросоюза с Россией зашедшим в тупик. Он заявил, что РФ продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.

«Россия попыталась разделить нас. Она желает посеять раздор. Ей это не удалось. По вопросу Украины, по вопросу прав человека, им не удалось расколоть нас», — заявил он. Как подчеркнул Боррель, Евросоюзу следует постараться, чтобы не попасть в устроенную Москвой ловушку.

Эти заявления Баррель сделал вскоре после того, как более 80 евродепутатов выступили за его отставку с поста главы европейской дипломатии, поставив ему в вину «унизительную» поездку в Москву. Они подписали письмо с соответствующим требованием.

Согласно тексту документа, адресованному президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в ходе визита в Россию Боррель «неоднократно не защищал интересы Евросоюза».

«Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию», — указано в письме, которое было передано агентству DPA и датировано 8 февраля.

Главным заявлением Борреля по итогам его визита в Москву 4-6 февраля стало утверждение о том, что Россия и Евросоюз все больше отдаляются друг от друга. Как полагает глава европейской дипломатии, Москва «воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

Как написал Боррель в своем блоге, основными для него стали вопросы соблюдения прав человека и возобновления диалога между РФ и ЕС. Он уточнил, что хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о событиях, происходящих в России, и помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но дипломатический корпус РФ, как он утверждает, этой возможностью не воспользовался.

При этом, находясь в Москве, Боррель отмечал, что Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать в ряде сфер, так как в таком случае они смогут достичь хороших результатов. Брюссель, как он подчеркнул, выступает за диалог с российской стороной, хотя признает, что в этих отношениях существуют сложности.

Боррель также выражал надежду, что Евросоюз сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». «Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества. Это ведь означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией», — подчеркнул глава евродипломатии.

Как заявили в МИД РФ, критические высказывания Борреля о России резко контрастируют с теми заявлениями, которые он сделал в Москве после переговоров.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что глава евродипломатии не был ограничен ни во времени, ни в формате. Дипломаты допустили, что в Брюсселе Боррелю могли объяснить, каким образом нужно было расставить акценты. Но в МИД РФ считают, что «это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

У Борреля, по информации ведомства, была возможность сразу же дать собственную оценку визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что и было сделано. К тому же российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии самого верховного представителя ЕC по внешней политике и безопасности.

Сам Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая деградация отношений РФ и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями. По его словам, обе стороны подтвердили, что заинтересованы в поддержании и расширении каналов диалога, в частности по вопросам, где позиции расходятся. Как подчеркнул Лавров, «отсутствие нормальности» в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы. «Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поставить на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать», — сказал министр.

Через некоторое время после посещения Москвы Боррель также предупредил о рассмотрении Брюсселем возможности расширить ограничения против России 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС.

В этот день они обсудят «возможные дальнейшие действия», связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как напомнил Боррель, в конце прошлого года в ЕС начал действовать новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, который имеет силу только на территории ЕС и применяется против физических и юридических лиц. К ограничениям в рамках этого режима относятся заморозка активов и запрет на въезд в Евросоюз. Боррель даже предлагал назвать такую европейскую версию «акта Магнитского» именем Алексея Навального. Но при этом он заверял, что документ не будет направлен против какого-либо конкретного государства.

Сам Боррель в ходе визита в Москву планировал навестить Алексея Навального, который на данный момент находится в СИЗО, но не смог встретиться с ним, так как последний в это время предстал перед судом. «Моя команда контактировала с близким окружением Навального, чтобы выразить нашу поддержку», — написал он в своем блоге.

По его словам, прямое выражение решительного осуждения ЕС из-за приговора Навальному и «массовых арестов тысяч демонстрантов» было одной из целей его поездки.

«Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из ее международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (к примеру, по Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и, следовательно, не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела», — подчеркнул Боррель.

Тем не менее, позицию европейских политиков по приговору Алексею Навальному в российском МИДе считают «попыткой сдерживания России». «Это скоординированная информационная кампания, целью является глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела. Здесь нет ничего нового», — говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.