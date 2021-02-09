Вторая попытка: как будет проходить импичмент Трампа

В чем обвиняют Трампа

В Сенате США стартуют слушания по уже второй попытке объявить импичмент экс-президенту Дональду Трампу. Американские законодатели в Палате представителей, преимущественно из Демократической партии, обвинили уходящего президента в подстрекательстве к мятежу.

Поводом для этих обвинений послужили события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа захватили здание Конгресса США. Штурм Капитолия обернулся гибелью пяти человек, задержанием около 180 протестующих и ужесточением критики в адрес на тот момент действующего президента со стороны демократов.

Подготовку мятежа экс-главе государства вменяют за то, что в преддверии штурма он сделал ряд заявлений перед протестующими, собравшимися у здания Конгресса. Так, Трамп повторил свои обвинения в фальсификации президентских выборов, по итогам которых он уступил кресло главы Белого дома демократу Джо Байдену, а также призвал своих сторонников сражаться.

Этот призыв и стал основой для запуска разбирательства, так как в Демократической партии охарактеризовали заявления республиканца как подстрекательство к восстанию. Учитывая, что поводом для митинга у Капитолия послужило утверждение итогов выборов в Конгрессе, заодно сторонников Трампа обвинили в попытке сорвать этот процесс.

Как будут судить Трампа

Сам процесс рассмотрения импичмента в Сенате включает в себя ряд основных моментов. Так, 9 февраля законодатели заслушают доводы защиты экс-президента и обвинителей о конституционности судебного процесса.

Под конец дня, как ожидается, законодатели голосованием примут решение, есть ли у них юридическое право судить бывшего президента.

Первый этап не требует серьезной поддержки, тут хватит простого большинства — 51 из 100 голосов. В данный момент в Сенате республиканцы и демократы имеют по 50 мандатов, однако хрупкое большинство все же принадлежит Демпартии, так как она получает дополнительный голос от вице-президента Камалы Харрис — председателя верхней палаты Конгресса.

Второй этап включает в себя выступления обвинителей в лице членов Палаты представителей и защиты экс-президента уже по существу дела. То есть сенаторы заслушают аргументы обеих сторон, на что у каждой есть не более двух дней. По завершении презентации законодатели смогут задать вопросы обвинению и защите, а также рассмотреть вопрос о необходимости вызова свидетелей или же предоставления дополнительных документов.

Что касается свидетелей — ими являются сами сенаторы, заседавшие в Капитолии во время штурма здания и спешно эвакуированные после его захвата. Как пишет NPR, в таких условиях большинство законодателей с обеих сторон не считают необходимым добавление свидетельских показаний, так как это лишь затянет судебный процесс.

Третий этап состоит непосредственно из голосования по вопросу импичмента экс-президенту, тут сенаторы могут потребовать стороны предоставить заключительные аргументы, на что у них будет по четыре часа.

Предварительно, весь процесс продлится как минимум до 13 февраля,

при этом слушание в этот день могут отложить по просьбе защиты Трампа из-за Шаббата.

Насколько это законно

Главный спорный момент вокруг импичмента в отношении экс-президента заключается как раз в его нынешнем статусе — можно ли его подвергнуть этому процессу, когда он уже покинул свой пост. Вторым фактором является желание демократов дополнительно провести голосование по лишению Трампа возможности занимать государственные должности в соответствии с третьим пунктом 14-й поправки к конституции США — она предполагает запрет для лиц, принявших присягу и участвовавших в мятеже после этого.

По выводам Палаты представителей, Трамп несет ответственность за насилие у стен Капитолия. Законодатели требуют обвинительного приговора, чтобы защитить демократию и национальную безопасность США. С их точки зрения, это также поможет удержать любого будущего президента страны от попыток спровоцировать насилие в погоне за властью.

Адвокаты Трампа характеризуют текущее разбирательство как «политический театр», указывая на то, что бывший президент не поощрял насилие, а его выступление на митинге у Капитолия защищает первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу слова и свободу собраний.

Основной аргумент защиты президента состоит в том, что весь процесс является неконституционным, поскольку Трамп уже покинул пост президента. По сути, Сенат судит его уже как частное лицо, и подобных прецедентов в истории США, связанных с отставными главами государства, еще не было.

Единственный процесс, отчасти схожий с возможным импичментом Трампа, — это дело военного министра США Уильяма Белнапа. В 1876 году Сенат осудил генерала, хотя он уже покинул своей пост. Собственно, этот прецедент ряд сторонников импичмента Трампа используют, чтобы обосновать законность продолжения процедуры.

В экспертном сообществе до сих пор нет единого мнения насчет того, можно ли объявить импичмент бывшему президенту.

Двухпартийная группа ученых-юристов Конгресса уже пришла к выводу, что уход Трампа помехой не является. Да и голосование в Сенате о неконституционности этого процесса, инициированное республиканцами, провалилось. Так что, несмотря на спорность самого вопроса, процедура так или иначе будет доведена до конца.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Трамп в течении своего президентства перетряхивал всю политическую сцену в Вашингтоне, поэтому демократы ухватились за штурм Капитолия, чтобы во второй раз объявить ему импичмент.

«По сути, этот импичмент юридически незаконный, но демократы продолжают упорствовать, поскольку ими движут политические мотивы.

Они пытаются блокировать и навсегда парализовать Трампа, потому что он продолжает оставаться мощным мобилизатором электоральным масс, чем и угрожает Демократической партии. Это не идеальный вариант, чтобы заставить экс-президента уйти из политического пространства США, он антиконституционный, но другого способа демократы не придумали», — подчеркнул эксперт.

Партийные разделения

Отдельный момент вокруг импичмента Трампа связан с восприятием этого процесса в двух основных американских партиях. Демократы ожидаемо поддерживают привлечение экс-президента к ответственности, а вот в рядах республиканцев наблюдается раскол по данному вопросу.

После событий 6 января в партии фактически образовалось два лагеря — сторонников и противников экс-президента. Первые выступают против импичмента, когда вторые открыто поддержали запуск процедуры в Палате представителей и даже проголосовали за конституционность обвинений в Сенате до начала официальных слушаний.

В числе оппонентов Трампа, в частности, выступил лидер меньшинства республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, который открыто обвинил экс-президента в провоцировании штурма Капитолия.

Однако, как пишет CNN, возможностей у противников бывшего главы президента не слишком много — все же рядовые члены Республиканской партии в большинстве своем выступают на стороне экс-главы Белого дома.

Так, по исследованию SSRS, Трампа среди республиканцев поддерживает около 80% респондентов, против него выступают лишь 17%. Более того, большинство рядовых представителей партии видят его лучшим кандидатом на пост президента США в 2024 году.

Часть республиканской верхушки желает избавиться от Трампа, считая, что выгоды от его ухода превысят издержки, говорил ранее в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Остальные, напротив, уверены, что ущерб будет слишком большим.

«Сторонники Трампа считают, что если сенаторы-республиканцы проголосуют за импичмент, то они существенно и надолго подорвут поддержку избирателей.

В результате Республиканская партия обречет себя на положение меньшинства в обозримой перспективе, а, может быть, и произойдет фундаментальный раскол с появлением новой партии», — отмечал эксперт.

Будет ли Трамп осужден

Чтобы добиться своего, демократам необходимо заручиться поддержкой как минимум 17 республиканцев, что кажется не такой легкой задачей. Продолжение расследования, например, поддержали только пять представителей Республиканской партии.

Однако нынешний глава Белого дома Джо Байден уверен, что процесс импичмента все равно стоит довести до конца, поскольку Палата представителей уже признала Трампа виновным, и без продолжения процедуры все разбирательство превратится в фарс.

«Зачем все это было нужно? Я, конечно, уже давно не в Сенате и не знаю, что произойдет, но, мне кажется, убедить 17 республиканцев поддержать импичмент не выйдет», — подчеркивал американский президент.

Впрочем, если представить сценарий, в котором демократам все же удастся заручиться необходимым числом голосов и Трамп будет осужден, за этим должно последовать голосование о лишении экс-президента возможности занимать государственные посты. И в этом случае Демпартии будет достаточно обычного большинства — то есть 51 голоса членов верхней палаты.