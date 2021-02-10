Секретные записи: Байден может узнать, о чем говорили Путин и Трамп

Новый американский президент Джо Байден может изучить содержание десятка телефонных разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет газета Politico.

«Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам», — заявил экс-чиновник администрации Трампа.

Пока что Белый дом не сообщал, видел ли он содержание этих разговоров. Записи этих бесед могут дать Байдену информацию о том, сотрудничал ли Трамп с Москвой и выдавал ли какие-либо гостайны.

По данным издания, Трамп «тщательно оборонял» содержание своих частных бесед с иностранными лидерами, порой ограничивая доступ к ним даже для своих сотрудников — чтобы не допустить утечек.

Отдельные стенограммы отправлялись чиновниками в Национальное управление архивов и документации США. При этом, как отмечает Politico со ссылкой на источники, Трамп редко говорил Путину что-то, что он не высказывал публично.

Демократы и сам Байден регулярно обвиняли Трампа в «сговоре» с Россией. Сам экс-президент все подобные инсинуации отметал. Более того, он в ответ обвинял Байдена в коррупционных связях с Украиной.

В октябре 2020 года Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования его связей с Российской Федерацией и скандала со взломом электронной почты бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства», — заявил американский лидер.

Расследование российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году продолжалось два года и закончилось весной 2019-го. Спецпрокурор Роберт Мюллер в итоговом докладе заявил, что факт вмешательства был, оно проводилось через соцсети и с помощью кибератак. Однако никакого сговора Трампа с Кремлем он не обнаружил.

13 сентября Трамп пожаловался на то, что Соединенным Штатам пришлось столкнуться с обманом о «вмешательстве» России в выборы. По словам главы Белого дома, если бы не расследования Роберта Мюллера, его жизнь была бы совсем другой.

«Это все была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!» — написал Трамп в Twitter. В начале октября 2019 года президент США рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность Трамп.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что доклад комиссии Мюллера объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и американской администрацией Трампа.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом, он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.

В декабре Трамп призвал ФБР начать расследование деятельности Джо Байдена. Американский лидер уже выступал с обвинением в коррупции в адрес представителя Демократической партии. Он также говорил, что сын Байдена Хантер осуществлял «продажу» доступа к собственному отцу, за что получал миллионы долларов от заинтересованных иностранных бизнесменов. Контрразведка США заявляла, что Китай предпринимает усилия, чтобы оказывать влияние на Байдена-старшего.