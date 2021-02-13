Украина под санкциями: Россия расширила «черный список»

Российское правительство расширило санкции против Украины. В постановлении кабмина отмечается, что под ограничения попали еще девять украинских компаний: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и ее дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A. Таким образом, «черный список» увеличился до 84 юридических лиц.

Документом вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592».

В ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические ограничения в отношении 322 физических и 68 юридических лиц, зарегистрированных на территории Украины. Этот список расширялся в зависимости от недружественных шагов Киева.

В декабре прошлого года российский кабмин объявил о введении санкций против физических лиц Украины. Постановление вступило в силу с 11 декабря и увеличило число попавших под ограничения украинцев до 849.

В частности, последние изменения привели к тому, что под рестрикциями оказались спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Кроме того, в сентябре под российские санкции попал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Специальные экономические ограничения подразумевают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Нынешнее решение российского правительства внести в перечень девять компаний последовало после того, как в конце января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, при этом их названия в официальных документах не приводятся.

Предложение о расширении санкций внесла Служба безопасности Украины (СБУ), ее поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Отмечается, что одно из решений СНБО засекречено.

Украина также вводила санкции в прошлом году. Тогда рестрикции коснулись российских авиационных компаний.

«Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В этот перечень попали 13 авиакомпаний. ТАСС перечислял организации, которые могли с большой вероятностью попасть под ограничения. Среди них были названы АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания Азимут» и другие.

Активная санкционная политика против России со стороны Украины, европейских стран и США началась в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.