«Сеет хаос и сомнения»: в Пентагоне пожаловались на Россию

Официальный представитель Пентагона в ходе брифинга рассказал об угрозе, которую Россия якобы представляет для США и остальных членов НАТО. Его слова опубликовал официальный сайт минобороны США.

«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок, — подчеркивают в Пентагоне.

По словам представителя американского военного ведомства, Россия «стремится подорвать мировую безопасности и стабильность», используя авторитарный подход.

Штаты не намерены отказываться от продвижения своих национальных интересов. Кроме того, представитель Пентагона пообещал, что США заставят Россию «ответить за безрассудные и агрессивные шаги».

В конце декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу. «Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — отметил он.

Еще в октябре на тот момент кандидат на пост президента США Джо Байден назвал самой большой внешнеполитической угрозой Америки Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — заявил политик.

Китай, а не Россия, по его мнению, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

Байден также считает важным продолжать развитие и укрепление НАТО. В ноябре Йенс Столтенберг поблагодарил его за приверженность «атлантическому курсу» и заявил, что существование НАТО является основой коллективной безопасности в самых разных регионах планеты.

11 февраля в ходе визита в Пентагон Байден заявил, что центральная и неотъемлемая миссия минобороны США заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны врагов Америки.

По словам главы Белого дома, он не будет колебаться, применяя военную силу для защиты американских интересов. «Если потребуется, [будем] вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности», — добавил Байден. Он также подчеркнул, что силовой ответ должен применяться в крайнем случае.

9 января член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что для нового президента США Джо Байдена Китай — противник, а Россия — враг.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — «все более настойчивому Китаю». При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться», — уверен сенатор.

Он отметил, что поэтому появилась «идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России». Парламентарий подчеркивает, что против Москвы уже есть подобная коалиция, основой которой служит НАТО. В то же время, антикитайский союз Соединенным Штатам еще предстоит создать, полагает Пушков.

По его мнению, США, возможно, попытаются расширить свое влияние в том числе на азиатские страны. При этом государства Средней Азии, Южного Кавказа, Восточной Европы (прежде всего, Белоруссия и Украина), расположенные между «западным альянсом» и Россией с Китаем, станут зоной соперничества.