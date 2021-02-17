«Жесткое указание американцев»: кто виноват в провале вакцинации на Украине

В правящей на Украине партии «Слуга народа» считают возможным увольнение министра здравоохранения Максима Степанова в случае срыва вакцинации от коронавируса COVID-19 на территории страны. По словам депутата Ирины Верещук, у главы украинского минздрава есть время до конца февраля.

«Он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов — это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция, считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания срока, который мы ему определили — конец февраля», — добавила Верещук.

Начало вакцинации на Украине действительно планировалось на 15 февраля, о чем неоднократно говорил не только Степанов, но и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Как ожидалось, к поставленному сроку в страну должны были привезти 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которой должны были привить определенные группы врачей, задействованных в борьбе с вирусом.

Кроме того, власти Украины обещали поставки китайской CoronaVac и англо-шведской AstraZeneca. Однако в итоге ни один из этих препаратов Киев так и не получил. Сам Степанов объяснил ситуацию нерешенными техническими вопросами и пообещал старт процесса до конца недели, то есть 21 февраля.

«Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия)», — сказал министр в эфире телеканала «Украина24» в среду вечером.

Как сообщает «Интерфакс», Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну до конца недели.

Вариант с отставкой Степанова украинские политологи действительно не исключают, поскольку министра постараются сделать крайним в этой ситуации. Такую точку зрения высказал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологи Михаил Погребинский.

«Все принципиальные решения по вопросу вакцин принимал офис президента. Видимо, там мало кто соображает. Они получили жесткое указание от американцев — не покупать русскую вакцину «Спутник V», а дальше надо было как-то толком организовать процесс вакцинации. Проблема с этим действительно тяжелая и пока неизвестно, как власти будут из этого выкручиваться. Вероятно, Украине все же удастся что-то получить из Европы, но непонятно, когда и сколько. То есть власть, конечно, провалила вакцинацию, как и многое другое», — добавил эксперт.

«Стадный иммунитет»

Ситуация с вакцинами на Украине уже не один месяц вызывает определенные опасения, что открыто признавал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, ситуация вокруг глобальной вакцинации показала, что Украина не является равным членом мирового сообщества, так как страна оказалась не в приоритете у государств, которые уже получают вакцину.

«Страны ЕС <…> говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — отмечал Зеленский.

При этом срыв планов по поставкам тех или иных препаратов на Украину не изменил главного — запрета на использование российской вакцины «Спутник V», несмотря на то что в Москве допускали возможное разрешение производства препарата на украинской территории.

Как пишет «Страна.ua», дабы оправдать свой провал с вакцинами власти начали раскручивать информацию, что на Украине уже якобы переболело коронавирусом 50% населения, поэтому сама вакцинация не является чем-то срочным или необходимым. Издание подчеркивает, что эта линия как нельзя лучше подходит для Киева, поэтому за нее ухватились ряд чиновников.

С точки зрения Михаила Погребинского,

надежных данных на этот счет просто нет, поскольку Украина сделала меньше всего тестов на коронавирус в Европе. Поэтому нельзя точно сказать, сколько людей переболели — да и в любом случае вакцинация была бы не нужна, если бы эти цифры приближались к 25 млн (официальные данные куда скромнее).

«Ясно, что в стране переболело больше людей, чем по статистике, но явно не в 10 раз. Официальные данные говорят о 1,3 млн зараженных, из которых 1,1 млн уже переболели и выздоровели. Если верить этой информации, то это совсем мало, чтобы говорить о каком-то стадном иммунитете», — отметил эксперт.

Впрочем, продолжил собеседник «Газеты.Ru», украинские власти также начинают делать меньше тестов, чтобы показать снижение числа зараженных.

«Они говорят, если число заболевших уменьшается, можно прекратить локдаун. А когда оно начинает расти, они молчат. Мне кажется, что у власти люди, считающие граждан Украины быдлом, которому можно впарить какую угодно муть. Они должны понимать, что их отношение к этой теме приводит к дополнительным смертям десятков тысяч людей», — подчеркнул эксперт.

Вирусные трудности

Проблемы с вакцинами для Украины вряд ли будут нивелированы в ближайшее время, несмотря на обещание минздрава страны привить 50% населения к 2022 году. Согласно прогнозу The Economist, Украина входит в число бедных стран и вряд ли сможет получить полный доступ к препаратам от коронавируса до 2023 года.

Однако отсутствие непосредственно лекарств — только один фактор, негативно влияющий на ситуацию в стране в условиях продолжения пандемии коронавируса. Так, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко отмечал, что украинской медицине существенно не хватает финансирования.

«Число больных коронавирусом ежедневно растет, во всем мире уже приняли меры и взяли ситуацию под контроль, у нас же власть продолжает наступать на те же грабли. Провалено тестирование и финансовое обеспечение медиков, не закуплено оборудование для больниц, болеют и увольняются врачи.

Только за 10 месяцев 2020 года из медучреждений уволилось более 40 тыс. медработников. Все так же проблемным и явно недостаточным остается вопрос с уровнем зарплат работников отрасли», — отметил депутат.

Схожие жалобы поступали со стороны того же министра Максима Степанова, который говорил о проблемах финансирования сферы здравоохранения и даже прогнозировал массовые увольнения медиков при отсутствии необходимого повышения их зарплаты.

В то же время, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допускал, что врачи также могут начать увольняться из-за некачественных вакцин, которые они будут принимать в приоритетном порядке. В частности, речь идет о препарате AstraZeneca, по некоторым оценкам, он обладает лишь 70%-ной эффективностью и не может защитить от новых штаммов вируса — по этой причине от закупки вакцины уже отказались несколько африканских стран.

Как Украина будет выходить из текущей ситуации, неизвестно. На фоне провала старта вакцинации в стране уже объявили о продлении карантина до 30 апреля, правда, вновь вернули адаптивный режим локдауна. С 22 февраля по всей стране будет введен «желтый» уровень эпидемиологической опасности, в зависимости от развития ситуации отдельные регионы получат маркировки «зеленой», «красной» или «оранжевой» зоны.