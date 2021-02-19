Амнистия Байдена: демократы открывают США для миллионов нелегалов

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и его однопартиец Роберт Менендес внесли в верхнюю палату Конгресса «Закон о гражданстве», предполагающий реформу иммиграционной системы. Авторы законопроекта назвали свою инициативу гуманным ответом на четырехлетнее притеснение иммигрантов со стороны экс-президента США Дональда Трампа.

Документ в том числе направлен на реализацию предвыборных обещаний президента Джо Байдена, а именно предоставление нелегалам, проживающим в США, возможности законно остаться на территории страны.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, законопроект отражает основные приоритеты главы США, которые заключаются в ответственном управлении ситуацией на границе, сохранении семей мигрантов, развитии экономики и устранении причин миграции из стран Центральной Америки. «Мы надеемся, что законодатели от обеих партий сядут за стол переговоров и мы примем это», — подчеркнула Псаки.

По информации The New York Times, законопроект демократов позволит практически всем мигрантам без документов подать заявление на получение гражданства, усилит безопасность портов въезда и ускорит обработку информации о лицах, ищущих убежища на американской территории.

Кроме того, 19 февраля в США начинают рассматривать некоторые запросы об убежище — об этом ранее заявили в Белом доме. В первую очередь это касается иммигрантов, прибывших в Соединенные Штаты из Мексики. Их будут возвращать обратно, чтобы они могли дождаться там решения по своему делу.

Иммиграционное законодательство пытались реформировать как республиканцы, так и демократы, но в итоге полноценно этого сделать не удалось никому, говорит директор Института США и Канада РАН Валерий Гарбузов.

«Система менялась частями, а задача Демпартии сейчас — принять какое-то целостное законодательство, которое позволит преодолеть хаос в нынешней системе. Главное — провести эту инициативу через Конгресс, демократы будут пытаться как можно скорее реализовать все важные проекты. Они попробуют уложиться в два года, то есть до новых промежуточных выборов в Конгресс. Потому что есть опасность, что по их итогам они могут потерять хрупкое большинство в Сенате, а может, и в Палате представителей», — добавляет эксперт.

По заветам Рейгана

Центральным элемент инициативы — восьмилетний путь к гражданству для большинства из 11 млн нелегалов. Предполагается, что после проверки документов и уплаты налогов им будет разрешено жить и работать в США в течение пяти лет. После этого мигранты смогут подать заявление на грин-карту, а через три года получить шанс на гражданство.

Еще один важный аспект — в документе прописаны инвестиции в размере $4 млрд в экономику стран Центральной Америки в качестве ответа на нелегальную миграцию.

По сути, администрация Байдена вместо закрытия границ и ужесточения контроля, как это было при Трампе, предлагает сделать ставку на поддержку стран, из которых люди бегут в США, чтобы сократить приток мигрантов.

По словам Роберта Менендеса, 80 млн американцев на выборах проголосовали против Трампа на президентских выборах и того, за что выступал бывший глава государства.

«Они проголосовали за восстановление здравого смысла, сострадания и компетентности в нашем правительстве, и частью этого мандата является исправление нашей иммиграционной системы, которая является краеугольным камнем ненавистного шоу ужасов Трампа», — указал сенатор, намекая на то, что инициатива демократов стала ответом на запрос общества.

При Трампе США действительно серьезно ужесточили иммиграционное законодательство, одним из ключевых проектов экс-президента стало строительство стены на границе с Мексикой как раз для снижения притока мигрантов.

Его политика привела к появлению многих скандалов, в том числе по разделению семей нелегалов на границе — дети не могли воссоединиться с родителями, оставаясь в миграционных лагерях на территории США.

Более того, шанс на получение убежища в США был существенно снижен, а также был запрещен въезд в страну для жителей ряда мусульманских государств. Соответствующие запреты Байден начал снимать, едва ступив в офис, а «Закон о гражданстве» должен стать комплексной переработкой всей системы и разрушением наследия Трампа в этой сфере.

С точки зрения Валерия Гарбузова, Байден пытается провести иммиграционную амнистию, по факту признав гражданами нелегальных мигрантов. В последний раз на этот шаг пошел президент-республиканец Рональд Рейган.

«Амнистию Рейгана в принципе позитивно восприняли в американском обществе. Почему же республиканцы выступают против сейчас? Потому что это тут же увеличит потенциальный электорат демократов, вот этого они больше всего боятся», — отмечает эксперт.

Амнистия отчасти уже начала действовать в США, поскольку иммиграционные ведомства получили инструкции по сокращению количества арестов и депортаций нелегалов в США. Согласно указу Белого дома, теперь службы обязаны запрашивать разрешение для депортации лиц, которые не представляют угрозу нацбезопасности, имеют судимость или недавно пытались незаконно перейти границу.

Кроме того, послабления введены для тех, кто хочет получить убежище в США. Так, вместе с поступлением «Закона о гражданстве» в Сенат американские власти начали прием заявок со стороны беженцев. В первую очередь, это затронет «караван мигрантов» из Центральной Америки, собравшийся на территории Мексики. Рассматривать дела беженцев власти США рассчитывают в тесной координации с Мехико и рядом неправительственных организаций.

Республиканское сопротивление

Официально республиканцы выступают против упрощения иммиграционного законодательства из-за опасности, исходящей со стороны нелегальных мигрантов. Тот же Трамп не раз говорил, что нелегалы якобы приводят к росту преступности и контрабанды наркотиков на территории США.

Ряд представителей Республиканской партии уже раскритиковали инициативу демократов. К примеру, конгрессмен Джим Джордан заявил, что рост нелегальной миграции вместе с повышением числа иностранных рабочих — негативный ход, когда миллионы американцев сидят без работы.

«Это явно пристрастное предложение вознаграждает тех, кто нарушил закон, наводняет рынок труда в то время, когда миллионы американцев не имеют работы, не может обеспечить безопасность границы и стимулирует дальнейшую нелегальную иммиграцию», — уверен законодатель.

По словам Валерия Гарбузова, Демпартия взялась за действительно крупную, а может даже одну из основных проблем американского общества. «Если они смогут ее провести через Конгресс — это будет успех их политики. Тут главное убедить республиканцев в этой необходимости, но они определенно будут бороться», — подчеркивает эксперт.