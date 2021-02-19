«Конкуренция будет жесткой»: США хотят дружить с ЕС против РФ и КНР

Джо Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что Америка «вернулась» и готова защищать Европу, а Россию президент США обвинил в атаках на НАТО и «европейский проект».

Мюнхенская конференция стала символическим началом восстановления трансатлантических отношений между США и Европой. Особое значение уделялось участию в форуме Байдена — это первый случай, когда на Мюнхенской конференции выступал действующий президент США.

Россия и Китай свое приглашение не получили.

«Мы должны вместе готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем. <…> Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет», — сообщил американский лидер.

Байден также заявил, что Россия «хочет ослабить европейский проект, НАТО и трансатлантическое единство».

«Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом», — добавил он.

У администрации Джо Байдена обозначены довольно простые критерии деления на союзников и врагов. Противостояние с последними Белый дом видит в координации сил с партнерами. На это президент США и будет рассчитывать, выстраивая заново трансатлантические отношения с Евросоюзом.

Правда, далеко не факт, что Европа так же смотрит на геополитические цели. К тому же, во время президентства Дональда Трампа Брюссель твердил о необходимости проводить более самостоятельную политику и разделять понятие собственных интересов от геополитических отношений.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на конференции по безопасности, призвал к диалогу с Россией. Канцлер Германии заявила о необходимости разработки совместного с Китаем климатического соглашения.

Аналитики отмечают, что у Европы есть свои экономические интересы, касающиеся России и Китая, и их она будет отстаивать в первую очередь.

«На европейском направлении мы видим сочетание реализации тех экономических сюжетов, которые выгодны Европейскому союзу и его отдельным странам (как «Северный поток — 2») и политической конфронтации», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Никаких здесь серьезных движений со стороны европейцев ждать не стоит — это понимание есть везде. Потому что ни Россия, ни Китай не представляют для европейцев угрозу, а бизнес-интересы очень велики. Это не то что самостоятельная политика, это просто отсутствие политики и замена ее бизнес-интересами»,

— считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

За несколько часов до выступления Байдена глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ твердо намерены достроить газопровод «Северный поток — 2». При этом он также подчеркнул, что эта тема является наиболее сложной в отношениях Берлина и Вашингтона, поскольку каждая сторона имеет свою неизменную позицию. Впрочем, Маас высказал уверенность, что, имея такие разногласия, страны все же могут развивать крепкие партнерские отношения.

Действительно, США с самого начала высказывались против строительства «Северного потока — 2». Джо Байден в этом вопросе также категоричен. Из Белого дома не раз доносились заявления, что этот проект сделает Европу зависимой от России. Вашингтон не раз вводил санкции, чтобы помешать строительству газопровода.

При этом, как отмечает Дмитрий Суслов, «Северный поток — 2» — все же, скорее, исключение, обоснованное реальным интересом Германии к проекту. На деле же во многих вопросах конфронтации с Россией Вашингтон сможет рассчитывать на риторическую поддержку Европы. Совсем иначе обстоят дела с Китаем.

«По китайскому курсу Евросоюз будет стремиться сочетать определенные аспекты конфронтации с сотрудничеством. Неслучайно прямо перед инаугурацией Байдена было подписано европейско-китайское инвестиционное соглашение, и в принципе степень экономического проникновения Китая в Европу, и интенсивность их экономических отношений такова, что просто присоединиться к конфронтационной политике США Европа просто не может.

Кстати, Китай стал по итогам 2020 года первым главным торгово-экономическим партнером ЕС, обойдя в этом США», — отмечает эксперт.

Переговоры об инвестиционном соглашении с Пекином Брюссель вел на фоне торговой войны Китая и США. Далеко не все в Евросоюзе были довольны фактом его подписания, глава МИД Польши, к примеру, призывал ЕС не торопиться, «чтобы привлечь трансатлантических союзников». В команде Джо Байдена, комментируя соглашение, тоже высказывали опасения. Однако Ангела Меркель заявляла: «Я считаю правильным и важным стремиться к хорошим стратегическим отношениям с Китаем».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, европейцы, хоть и готовились к трансатлантическому союзничеству, все же не собирались задвигать свои экономические интересы, отказывая себе в доступе к крупнейшему рынку.

«Американцы рассчитывали договориться с ЕС, чтобы совместно оказывать давление на Китай, но картина получилась иная. Европейцы уже устали от этих кульбитов американской администрации, им не нравится эта позиция. Европейцам абсолютно не нравится дружить с американцами против Китая — это их совершенно не устраивает, потому что они понимают, что американцы их обставят, все-таки это [США] более мощное экономическое образование, вертикально управляемое во внешней торговле, им, конечно, проще будет конкурировать с европейцами», — отмечает эксперт.

При этом, по мнению Дмитрия Суслова, ЕС все же согласен с США в необходимости сдерживания Пекина в военной, политической и технологической сферах.

«В военно-политической сфере самостоятельность Европы равна нулю, здесь ее зависимость от США максимальна, и ЕС действительно не мыслит свою безопасность в отрыве от США. <…> В экономической сфере, в зависимости от того, о каком конкретном вопросе идет речь, здесь, конечно, самостоятельность Европы большая, нежели в военном аспекте. То есть там, где Европа сильна — экономика — там она более независимую роль и играет. Там, где она слаба, невозможно ожидать от нее никакой независимой роли», — резюмирует эксперт.