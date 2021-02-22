Переговоры завершились лыжами: что обсуждали Путин и Лукашенко

Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко стала одной из немногих с момента начала пандемии коронавируса, в которой президент России принял личное участие, а не посредством видеосвязи. Формат встречи не были регламентирован, из-за чего наблюдатели ожидали, что разговор двух лидеров может затянуться. Однако на самом деле переговоры завершились достаточно быстро — примерно за час. Согласно официальным заявлениям, диалог в основном был сосредоточен вокруг экономики и ситуации с коронавирусом.

Российский лидер по итогам встречи отметил, что РФ по-прежнему остается самым крупным инвестором для Минска. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор», — подчеркнул Путин.

Говоря о ситуации с коронавирусом, Путин отметил, что Россия в феврале и марте поставит в Белоруссию новые партии вакцины. Кроме того, Москва уже передала Минску технологии ее производства. Путин также назвал важным объединение усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусом.

В свою очередь Лукашенко анонсировал появление в Белоруссии к осени собственной вакцины от коронавируса. Он также подчеркнул, что финансовая помощь, которую РФ оказала Белоруссии, была своевременной и важной.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — сказал белорусский лидер.

Белорусский президент также поднял тему российско-белорусской интеграции. По его словам, из 33 дорожных карт на сегодняшний день осталось порядка шести-семи, над которыми продолжают работать правительства. Он подчеркнул, что почти все «дорожные карты» по различным направлениям сотрудничества двух стран готовы к подписанию.

Процесс интеграции России и Белоруссии продолжается уже 20 лет. Он осложнен различиями в стратегических интересах сторон, а также некоторыми экономическими проблемами в отношениях России и Белоруссии. В соответствии с Договором о создании Союзного государства от 1999 года, предполагается принятие конституции союза и создание наднациональных органов, в частности, двухпалатного парламента, суда, счетной палаты, а также формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра. Кроме того, предполагается объединить энергетические системы, согласовать торговую и таможенно-тарифную политику, ввести единую налоговую систему и другое.

Эти процессы на сегодняшний день не завершены. Как отмечал ранее Владимир Путин, «90% не сделано по каждому из вопросов (пунктов договора)».

Александр Лукашенко в сентябре прошлого года в интервью российским журналистам заявил, что интеграция республики и России в том виде, в каком она прописана в союзном договоре, уже невозможна. «Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать», — говорил белорусский лидер.

Как отметил в комментарии «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, на сегодняшний день отношения России и Белоруссии можно охарактеризовать как вялотекущие, стабильные. По его словам словам, в них ничего не происходит: какая ситуация была 20 лет назад, такой она остается и по сей день. Поэтому прорывных идей от встречи глав двух государств он не ждал.

Эксперт предполагал, что на встрече президентов мог быть поднят вопрос о выделении очередного кредитного транша исключительно для поддержания белорусской экономики, чтобы она не ушла в дефолт. Он обратил внимание, что сегодня у Белоруссии проблема с торговлей из-за кризиса, к тому же у страны возникли имиджевые проблемы с инвесторами. «Финансовая поддержка, которую может получить Лукашенко в Кремле, будет очень кстати», — подчеркнул эксперт.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, в свою очередь, назвал отношения России и Белоруссии напряженными.

Он обратил внимание, что Белоруссия на сегодняшний день находится в изоляции, а поддерживает ее только Россия. В связи с этим, как отметил эксперт, Лукашенко хотел бы получить дальнейшее финансирование.

«И это главная тема, с которой он приехал в Сочи. Без денег он, конечно, уезжать не собирается. Судя по всему, Лукашенко очень настроен на то, что он будет у власти и дальше. И это главные проблемы: деньги, которые нужны Лукашенко, и то, как уберечь ситуацию в Белоруссии от дестабилизации», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

По результатам этих переговоров, как предположил специалист, Лукашенко как всегда получит деньги. Но проблема в том, что это его не спасет, потому что финансовая помощь Кремля Минску уже давно напоминает ситуацию с выделением кредита бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который тоже его не спас, констатировал Андрей Суздальцев.

«Но другого варианта пока нет, потому что руководитель Белоруссии пока не намерен ничего в ней менять. Но он не понимает, что чем дольше ничего не меняется, тем дороже это обходится России, потому что ей придется брать на содержание целую страну», — сказал он. Эксперт предположил, что сегодняшние переговоры президентов сложные.

Аналитики также обратили внимание на актуальную для обеих стран тему протестов.

В Белоруссии они начались 9 августа после выборов президента страны. Когда стало понятно, что на них снова победил Лукашенко, люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами голосования. Протесты в скором времени превратились в столкновения демонстрантов с силовиками. В ходе протестов были погибшие и пострадавшие. На акциях проводились задержания, некоторые получили уголовные и административные наказания.

В России в конце января прошли три крупные акции протеста. Все они были связаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Ему заменили условный срок по уголовному делу о мошенничестве на реальный. Навальному предстоит отбыть в колонии два года и пять месяцев. На акции протеста выходили его сторонники, которые требовали его освобождения. Демонстрации также сопровождались столкновениями с силовиками, задержаниями и последующим возбуждением уголовных и административных дел.

Как предполагал в комментарии «Газете.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш, стороны будут обсуждать, что организационно протесты в России и Белоруссии обеспечивались одними и теми же структурами.

При этом Дмирий Болкунец отметил, что в России протесты уже не идут, а в Белоруссии они находятся в полуподпольном состоянии и ситуация не затихла. Эксперт обратил внимание, что никаких западных ресурсов, которые расшатывали ситуацию в Белоруссии, в августе не было: они включались гораздо позже.

«Конечно, для России совершенно невыгодно, когда власть падает «через улицу», поэтому Лукашенко тогда получил карт-бланш на определенные действия и обещал провести конституционную реформу весной 2021 года, но он этого не сделал. Теперь она запланирована на 2022 год, то есть он никуда уходить не собирается, а от этого страдают интересы России в Белоруссии», — пояснил политолог.

По его словам, белорусский народ считает Россию предателем по отношению к протестующим и погибшим от рук силовиков, так как она дает Лукашенко деньги.

Это вызывает раздражение в белорусском обществе, которое не считает Лукашенко президентом, сказал эксперт.

«Это та точка, которая может стать точкой невозврата в российско-белорусских отношениях, и белорусский народ отвернется от России. Я думаю, что в Кремле эти риски оценивают и понимают, что работать с Лукашенко в открытую — это очень токсично», — констатировал специалист.