Непобежденный расизм: как темнокожих в США вытесняют в гетто

Расовая дискриминация остается одной из главных проблем США и имеет глубокие исторические корни. Общество, основанное белыми людьми, проявляло негативное отношение к людям с другим цветом кожи — индейцам, коренным жителям Америки и темнокожим — фактически с момента колонизации этой территории.

Активная борьба за права цветного населения идет на протяжении десятилетий, но те или иные проблемы до сих пор сохраняются. Как пишет Vox, одна из них — вопрос расселения афроамериканцев в городах и пригородах страны.

Несмотря на завершение политики сегрегации, а также принятие закона о справедливом жилищном обеспечении и многочисленные меры дотационной поддержки, темнокожие не могут получить доступ к богатым районам, сталкиваясь с негласным выдавливанием в бедные части города.

Постановления о жилищном зонировании в ряде американских штатов действовали более 100 лет назад. Они запрещали белым продавать свою собственность афроамериканцам, если в округе проживало большинство белых людей.

Впоследствии эти постановления официально были признаны неконституционными Верховным судом США, однако белые домовладельцы нашли способ сохранить свои кварталы изолированными. Решением стали новые правила по минимальному размеру домов, которые урезали возможность по строительству доступного жилья в определенных районах города. А в пригородах упор был сделан на уменьшение количества многоквартирных домов — также более дешевого варианта жилья.

По версии обозревателей Vox, кажущиеся нейтральными правила сделали стоимость застройки настолько непомерной, что единственным типом домов для строительства стали большие или роскошные строения, по большей части недоступные рядовым афроамериканцам.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, несправедливое расселение действительно присутствует в США, зачастую оно вызвано экономическими причинами.

«По факту афроамериканцев не хотят видеть в своих районах не за их цвет кожи, а потому что они в среднем более бедные. То есть это ситуация, когда экономическая и расовая проблемы сильно переплетены.

Положение о справедливом жилищном обеспечении по идее должно запрещать людям при сдаче жилья обращать внимание на расу, но там находится тысяча мелких уловок, с помощью которых это все обходится. Грубо говоря, идеология пока не может победить экономику, то есть люди всегда находят способ сделать так, как они хотят», — добавил эксперт.

В свою очередь профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин считает, что проблема больше связана с экономическим аспектом, чем с расовым. По его мнению, если у афроамериканцев есть деньги, они могут спокойно поселиться в богатом районе.

«Несправедливое расселение в США — уголовно наказуемое преступление, даже если отказ идет по линии аренды жилья. Нет никаких проблем с тем, чтобы поселится в богатом районе, но они преимущественно белые, потому что тут все упирается в доход», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Надежда на Байдена?

Проблема с отсутствием доступа большинства афроамериканцев к богатым районам и их условное расселение в гетто все же существует, несмотря на законы, направленные на нивелирование дискриминации в том или ином виде. У властей США, по сути, не так много рычагов давления на систему зонирования, поскольку этот вопрос является прерогативой местного самоуправления.

Один из основных способов для воздействия на ситуацию — финансирование, чем уже занимается новый президент США Джо Байден. Его администрация одобрила предоставление $300 млн в виде грантов на местную жилищную политику, в том числе для отмены политики зонирования при планировании строительства.

Второй момент — курс на восстановление так называемого правила «Позитивного продвижения справедливого жилья» (AFFH). Белый дом собирается вернуть поправку президента Барака Обамы, по которой субъекты, получающие федеральные средства на строительство, должны способствовать справедливому выбору жилья и развитию инклюзивных сообществ, свободных от дискриминации.

Это позволит Вашингтону урезать средства для того или иного населенного пункта, если при проверке будут замечены какие-либо нарушения. Само правило в прошлом году отменил экс-президент США Дональд Трамп, но в администрации Байдена уже говорили о высокой вероятности его восстановления.

Влияние Белого дома по большей части ограничивается субъектами, получающими федеральные средства, то есть не затрагивает частные районе, где политика несправедливого зонирования может быть продолжена. Кроме того, это не позволит решить одну из главных проблем — экономического разрыва между рядовыми афроамериканцами и белыми.

С точки зрения Алексея Наумова, у афроамериканцев действительно существует ряд экономических проблем. По его словам, многое упирается в наследство, которое можно назвать врожденным преимуществом белых людей в США.

«Как правило темнокожие наследуют меньше, нет у них огромных семей, передающих состояние через века. Поэтому афроамериканцы беднее, менее успешны и более криминогенны. Негласное выдавливание афроамериканцев в гетто также происходит, есть же феномен под названием «white flight» (бегство белых) — когда приезжают темнокожие, белые начинают уезжать. В таких районах становится все больше афроамериканцев, они беднеют и в них наблюдается рост преступности», — отметил эксперт.

Вечная проблема

Согласно исследованию Брукингского института, опирающемуся на данные переписи населения от 2016 года, более половины афроамериканцев должны сменить место жительства, чтобы достичь полной интеграции.

Уровень черно-белой сегрегации находится на отметке от 50% до 70%, где 100% — полная сегрегация, а 0% — идеальная интеграция.

На пути к устранению этих противоречий афроамериканцы опять-таки сталкиваются с экономическими трудностями. В докладе Statista Research Department от 2019 года указывается, что почти 19% темнокожего населения США живет за чертой бедности, когда среди белых этот показатель равен 7,3%.

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса ситуация ухудшилась. По официальной статистике, уровень безработицы среди афроамериканцев превысил отметку в 17%, а разрыв в оплате труда между темнокожими и белыми мужчинами составил около $378 в неделю.

При этом не стоит забывать, что афроамериканцы — нацменьшинство, серьезно опекаемое правительством, в особенности по треку борьбы с дискриминацией на всех уровнях системы. Однако, по словам Алексея Наумова, это не позволяет исправить накопленную столетиями несправедливость.

«Отсюда берется идея институционального расизма, то есть не просто люди не любят афроамериканцев, а само общество простроено расистами, поэтому исход всегда получается расистский.

Американские политики, по сути, пытаются распутать клубок социально-экономических, исторических и расистских противоречий. Они никак не могут найти ключ к нему, и есть ли он — может быть, его вообще нет. Так что проблема сложная, с огромными корнями, уходящими далеко в столетия. Это то, с чем американскому обществу приходится жить, одна из его вечных проблем», — резюмировал эксперт.