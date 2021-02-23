«Трагикомедия»: в России отреагировали на иск Украины в ЕСПЧ

Подача правительством Украины иска против России в Европейский суд по правам человека с обвинениями в убийстве «оппонентов РФ» является пустым пиаром, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он обратил внимание на то, что в заявлениях украинской стороны, как обычно, не приводится никаких доказательств своим убеждениям, передает сайт kp.ru.

«Украинский кризис надоел всем не только в Европе, но и на самой Украине, местным элитам в том числе. И надо хоть как-то, хоть чем-то украинскую повестку для Брюсселя и Страсбурга актуализировать», — пояснил эксперт.

Он не исключил, что иск будет возвращен Киеву ввиду отсутствия доказательной базы. Безпалько также обратил внимание на то, что под беспредметные обвинения украинской стороны может подойти кто угодно, однако Европа не примет во внимание эти заявления Киева, поскольку сначала соответствующие выводы должно сделать следствие на территории стран, где случились преступления.

«От дел [бывшего подполковника ФСБ Александра] Литвиненко и [экс-полковника ГРУ Сергея] Скрипаля в Британии до убийства какого-то чеченского террориста в Германии. Они и гибель экс-депутата [Госдумы Дениса] Вороненкова, и журналиста [Павла] Шеремета на Украине к такой формулировке могут привязать», — рассказал политолог.

Он напомнил, что ни к одному из этих дел Россия непричастна. Потому подобные шаги Киева можно расценивать как особый вид «отчетности» перед западными кураторами.

«Им надо отчитываться о «борьбе с Москвой» и перед внешними заказчиками, и перед своими элитами.

Но, вообще, этот иск, как и предыдущие, выглядят трагикомично. Как, увы, и сам режим. Ну все то у них носит фарсовый характер! При том на этом фоне люди не могут позволить себе лечение или хорошие продукты, они реально нищают и умирают. Трагикомедия в гоголевско-булгаковском стиле...», — подытожил специалист.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил про преступления, совершенные на территории Украины несколько лет назад, следствие по которым до сих пор не нашло виновных, передает РИА «Новости».

«Украина, наверное, себя с Россией перепутала — это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия», — указал парламентарий.

Он также подчеркнул, что отсутствие доказательств при обвинении в адрес Москвы в чем-либо «является классическим постмайданным стилем».

«И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой — во всем Россию обвинять», — заявил член нижней палаты российского парламента.

В самом иске содержатся утверждения украинского правительства о «продолжающейся административной практике Российской Федерации, заключающейся в целенаправленных убийствах тех, кого считает оппонентами РФ, на территории России и других государств».

Одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является «покушение на убийство» Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщает «Европейская правда».

При этом уполномоченный украинского кабмина по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина признал, что к Украине данное дело не имеет никакого отношения.

«Нет обязанности странам обосновывать нашу связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией», — уточнил он.