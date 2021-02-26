«Создают напряженность»: США поддержали «Крымскую платформу» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запуске так называемой «Крымской платформы» — дискуссионной международной площадки для «возращения» полуострова под власть Киева. Украинский глава заявил, что также дал задание кабмину активизировать работу по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», — сказал политик.

Он выразил уверенность в том, что помогать Киеву «возвращать» российский регион будут «международные партнеры» и что восстановление украинской принадлежности Крыма — «общая задача для мирового сообщества».

«Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал», — пообещал украинский лидер.

Зеленский также посетовал, что при выходе Крыма из состава Украины «о гарантии безопасности и о международное право грубо вытерли ботинки», говорится на сайте президента Украины. Кроме того, в своем видеообращении к России в Telegram-канале он призвал Москву «вернуть» Украине Крым.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон одобряет такие шаги Киева.

«США приветствуют новую инициативу Украины «Крымская платформа» и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами для прекращения оккупации Россией Крымского полуострова и ее агрессии на востоке Украины», — говорится в заявлении американского дипломата.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в рамках демократической процедуры — на основании соответствующего указа президента России Владимира Путина после референдума, в котором 96,57% голосов крымчан были отданы за присоединение к РФ.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, цель таких шагов Киева является — как и всегда — «поддерживать напряженность и мобилизовывать международное сообщество на санкции против России», передает РИА «Новости».

Также в пятницу, 26 февраля, бывший президент Украины Петр Порошенко в статье для издания «Украинская правда» выразил убежденность в том, что Киев потерял Крым из-за расположения на полуострове баз Военно-морского флота России.

«Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого «Русского мира», — написал лидер партии «Европейская солидарность».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отмечала, что «Крымская платформа» подпадает под статью Уголовного кодекса РФ о нарушении территориальной целостности России, которая предусматривает до 10 лет заключения.

«Саммит «Крымская платформа» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства — России», — указывала бывшая прокурор Крыма.

Она также напоминала, что такая инициатива украинских властей полностью противоречит волеизъявлению самих крымчан.

«Мне, как прокурору Крыма, при котором был проведен референдум, хотелось бы напомнить участникам такого «саммита» о нарушенных украинской властью правах миллионов крымчан и предостеречь о недопустимости обсуждения подобных планов, которые, на мой взгляд, могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове, и суверенного государства РФ», — поясняла парламентарий.