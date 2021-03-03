«Вмешательство во внутренние дела»: в Кремле оценили санкции ЕС и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вмешательством во внутренние дела страны антироссийские санкции США и Евросоюза, которые накануне были введены в отношении отдельных граждан и организаций РФ. По его словам, подобные ограничения абсолютно неприемлемы.

Как подчеркнул Песков, такие рестрикции наносят существенный вред отношениям РФ с США и Евросоюзом, которые и без того находятся в плачевном состоянии.

Отвечая на вопрос, как объяснить выбранную США и ЕС стратегию точечных санкций, пресс-секретарь российского лидера ответил, что это не забота Кремля — объяснять какую-то мотивацию. Сами подобные решения в Москве, по его словам, считают «абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования». «А главное — не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только сожалеть и выражать недоумение», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что новые санкции против ряда россиян, по сути, дублируют те ограничения, которые установлены для них российским законодательством. Как напомнил Песков, эти люди «и так не ездят за границу, эти люди не имеют права открывать счета в иностранных банках, не имеют права иметь имущество за границей». «Но этого не скажешь в отношении некоторых юридических лиц, [против] которых также были объявлены [санкции]», — отметил Песков.

Санкции, о которых идет речь, были введены Соединенными Штатами из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ограничительные меры были введены против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, генпрокурора страны Игоря Краснова и еще четырех человек. Кроме того, под санкции попал ряд предприятий и учреждений в РФ. США запретили предоставлять России кредиты правительственными финансовыми организациями и экспортировать в Россию «любого рода оборонные изделия».

Под рестрикции попали, в частности, 33-й Центральный научно-исследовательский институт и 27-й Научный центр Минобороны РФ. Кроме того, в «черном списке» значится российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Одновременно с Соединенными Штатами санкции расширил и Евросоюз. Под них попали Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов. Всем им запретили въезжать в ЕС и хранить средства в банках стран сообщества.

После введения этих санкций высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США не намерены добиваться «перезагрузки» в отношениях с Россией, но и эскалации они тоже не хотят.

В свою очередь, Песков отметил, что Россия не собирается прерывать контакты с Евросоюзом и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Так он ответил на вопрос, не поставят ли новые санкции под угрозу россиян и в целом международное сотрудничество в этой сфере. «Здесь нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. Не сомневаюсь, что наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду», — отметил Песков.

По его словам, в любом случае Москва сделает все, чтобы интересы граждан РФ никоим образом не пострадали.

Он также сообщил об ответных санкциях на новые рестрикции в адрес Москвы, проект которых российскому руководству представят профильные ведомства. «У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами, они будут утверждены, а затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он заверил, что ответ на действия ЕС и США будет максимально соответствовать интересам России. По словам представителя Кремля, при этом будет соблюден принцип взаимности. «Принцип взаимности, от него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», — констатировал он.