«Дорогостоящие интервенции»: Госдеп пообещал не свергать диктаторов силой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что администрация нового главы Белого дома Джо Байдена будет избегать «дорогостоящих военных интервенций».

Он заявил, что «американцы задают жесткие, но справедливые вопросы» о внешней политике США и в частности – об актуальности участия в военных операциях за рубежом.

Замечания Блинкена прозвучали на фоне беспокойства некоторых демократов в Конгрессе по поводу первоначальных внешнеполитических шагов Байдена, включая его решение нанести удар по ополчению в Сирии, поддерживаемому Ираном.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, теперь Белый дом при использовании военной силы будет руководствоваться «тяжелыми уроками, извлеченными» из войн в Ираке и Афганистане, сообщает USA Today.

Также Байден хочет, чтобы Блинкен наладил отношения с международными союзниками, признался госсекретарь.

«Когда мы оглядываемся на прошлые десятилетия, на наше военное присутствие в мире, особенно в Афганистане и на Ближнем Востоке, мы должны помнить о том, что мы поняли о важности ограничении силы для построения прочного мира», — указал дипломат.

Блинкен сказал, что Байден будет применять силу только «тогда, когда цели и миссия ясны и достижимы, соответствуют американским ценностям и законам и проводятся с осознанного согласия американского народа».

Помимо этого, он выразил убежденность, что в той ситуации с атакой по Сирии на карту были поставлены жизни и «жизненно важные интересы» американцев, и пообещал, что «смена режима» не будет частью повестки дня администрации Байдена.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свергнуть авторитарные режимы силой. Мы опробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями они ни были, они не сработали», — добавил глава Госдепа.

США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии в ночь на 26 февраля.

«Американские войска нанесли удар по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые [ранее] нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке», — сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, подвергнутая атакам инфраструктура ранее использовалась шиитским ополчением — отрядами «Кайтиб Хезболла» и «Кайтиб Сайид аль-Шухада». В результате ударов было уничтожено несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Сенатор Тим Кейн выразил сомнение в том, имел ли Байден право санкционировать эту атаку.

«Американский народ заслуживает того, чтобы услышать доводы администрации в отношении этих ударов и ее юридическое обоснование действий без явки [Байдена] в Конгресс. Наступательные военные действия без одобрения Конгресса не являются конституционными при отсутствии чрезвычайных обстоятельств», — напомнил политик.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные были предупреждены об ударе США по Сирии за несколько минут до его совершения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]», — сказал министр.

Также дипломат пообещал, что Москва напрямую спросит у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии.

Удар США по Сирии — это пролог к новой ядерной сделке, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Вероятнее то, что США хотят обусловить свое возвращение в ядерную сделку новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что авиаудар США нарушает международное право, поскольку был нанесен по территории суверенного государства.

Ранее по находящейся возле аэропорта Эрбиль (Иракский Курдистан) американской военной базе был нанесен ракетный удар. Погиб гражданский служащий-американец, кроме того, один военный США и ряд американских специалистов получили ранения. В этой связи пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США оставляют за собой право ответить на эту атаку.