США и Британия готовят против России дополнительные санкции

США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России, возможно, направленных на суверенный долг, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Вашингтон и Лондон могут ввести дополнительные антироссийские рестрикции за якобы имевшее место применение ею химического оружия.

Варианты ограничительных мер варьируются от санкций в отношении бизнесменов до крайнего шага — ограничений в отношении госдолга страны, уверяют собеседники агентства.

Как утверждают источники, официальные лица Соединенного Королевства будут настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «продолжала оказывать давление на Россию». Они стремятся к тому, чтобы Москва ответила по поводу использования ею запрещенных веществ.

Согласно сведениям агентства, в ближайшие недели Лондон поднимет вопрос о потенциальных мерах в диалоге с ключевыми европейскими союзниками, в том числе с Францией и Германией.

Осведомленные источники Bloomberg также сообщили, что, как ожидается, Соединенные Штаты будут строго придерживаться закона о химическом оружии от 1991 года и объявят о дополнительных более масштабных санкциях в том случае, если Россия не выполнит определенные условия.

«К ним относятся заверения в том, что она воздержится от применения такого оружия и разрешит инспектировать предполагаемые объекты химического оружия», — объяснили агентству собеседники.

К тому же, как указано в материале, американский президент Джозеф Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны, если Россия будет признана виновной в серьезном нарушении международного запрета на химическое оружие.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев разместил в своем Facebook пост, в котором обвинил США и Великобританию в попытках обойти Конвенцию о запрещении химического оружия, чтобы ввести новые антироссийские санкции.

«Во всей этой масштабной деятельности на публику есть, однако, серьезный изъян: она идет вне той самой Конвенции о запрещении химического оружия и вне предусмотренных в ней четких процедур предъявления претензий и решения спорных вопросов», — обратил внимание Косачев.

Одно из положений конвенции, как он напомнил, предполагает подачу запросов в Исполнительный совет ОЗХО для прояснения различных спорных ситуаций.

К тому же коллективные санкции, в соответствии с этим документом, могут быть введены, если будет причинен серьезный ущерб «предмету и цели настоящей Конвенции», указал сенатор.

Как полагает Косачев, Лондон и Вашингтон действуют в обход документа, так как понимают последствия.

Подозрения Запада в применении Россией химического оружия связаны с ситуацией с основателем Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным, который в августе прошлого года при перелете из Томска в Москву резко почувствовал себя плохо. Врачи в Омске, где была совершена экстренная посадка самолета, предположили, что у Навального имело место нарушение обмена веществ, из-за чего уровень сахара в крови резко изменился.

Лечение Навальный продолжал в Германии, где некоторое время находился в коме. По версии военных медиков ФРГ, Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Эту позицию разделяют несколько иностранных организаций. Вместе с тем в Москве ждут от Запада и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данных о веществе, которым якобы был отравлен Навальный. Как отметили в российском МИД, РФ пока не получила таких сведений.

Но в Кремле настаивают, что Россия не применяла запрещенные отравляющие вещества. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул приверженность Москвы Конвенции о запрещении химического оружия и соблюдение Россией всех обязательств по ней.