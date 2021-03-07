Белый дом призвали не отдавать Африку Москве и Пекину

Россия и Китай переигрывают Соединенные Штаты в борьбе за контроль над Африкой, усиливая на континенте свои экономическую и военную составляющие, пишет американское издание Foreign Affairs.

При предыдущем главе Белого дома Дональде Трампе США сократили воинские контингенты и другое свое присутствие в Африке в рамках перехода системы национальной безопасности от борьбы с терроризмом к соревнованию с другими великими державами.

Администрация Трампа использовала эвфемизм «оптимизация» для описания разворота от Африки, который начался примерно в 2018 году, но более точным термином, по словам аналитиков, было бы «разъединение».

Трамп ограничил присутствие США борьбой с джихадистами в Камеруне, Нигере и Нигерии, уменьшив военный контингент в ряде наиболее нестабильных стран континента. А в последние месяцы президентства Трампа его администрация вывела почти все войска из Сомали.

Россия же с 2014 года подписала военные соглашения по меньшей мере с 19 африканскими странами и стала главным поставщиком оружия на континент, напоминается в материале.

В свою очередь США в вопросе взаимодействия с африканскими странами полагаются на послов, при этом у дипломатических миссий нет необходимого числа сотрудников и достаточных стимулов для работы не только на внутригосударственном уровне, но и на уровне региональных организаций для решения глобальных проблем.

«Возросшая активность России и Китая уже превращает Африку в арену острого соперничества с Соединенными Штатами <...> Усиление активности России и Китая на континенте потребует более активного присутствия здесь США», – указано в заметке.

В конце 2019 года в Сочи прошел первый в новейшей истории саммит «Россия — Африка», на котором присутствовали представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных организаций.

Как сообщал президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита, у Москвы были заключены соглашения по военно-техническому сотрудничеству с более чем 30 странами на поставку широкой номенклатуры вооружений и техники.

«В 2018 году внешнеторговый оборот России с Африкой составил более двадцати миллиардов долларов. При этом за последние пять лет объем торговли вырос в два раза», — отмечал Путин.

Глава РФ подчеркивал, что развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.

«Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня», — пояснял президент России.

Предлагая новые технологии, Москва не забывает и о старых рычагах. Один из них — списание многочисленных долгов еще советских времен. Как заявил на форуме Путин, Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд. Помимо этого, в 2018 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды стран Африки $5 млн.

В целом за два дня в Сочи Россия и страны Африки подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщал тогдашний советник президента России Антон Кобяков.

Однако, и Китай строит в Африке мосты, больницы и школы, возводит предприятия и военные базы. В последние годы Пекин стал ведущим инвестором в регионе, а объем взаимной торговли КНР с африканскими странами в 2018 году составил более $200 млрд против $148 млрд в 2017 году.