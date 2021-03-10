«Шелкопряд не выживет в Арктике»: в США ждут конкуренции с Россией

В мире наступила эра конкуренции великих держав, и она разворачивается между США, Россией и Китаем в Арктике, говорится в статье экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и бывшего старшего директора по европейским и российским делам Совета национальной безопасности США Райана Талли для американского журнала The National Interest.

Арктика — жизненно важный регион, это не только стратегические морские пути, которые открываются из-за изменения климата региона, это огромные запасы энергоресурсов, драгоценных металлов и залежей редкоземельных элементов, указывается в материале.

«Несмотря на ожесточенную конкуренцию и рост расходов на оборону между всеми тремя странами, динамика [противоборства в Арктике] отличается от других областей соперничества, таких как Балтийское, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря», — говорится в тексте.

Авторы напомнили, что в 2019 году Пентагон опубликовал «Арктическую стратегию», в которой основное внимание уделяется вызовам, которые представляют для США Россия и Китай в регионе.

«Действия ВМС США создали возможности для более тщательного мониторинга российских операций и в целом повысили нашу осведомленность о ситуации в Арктике», — поясняют аналитики.

Чтобы укрепить позиции Вашингтона в регионе, эксперты призвали предоставить два ледокола береговой охране США, а также продолжать углублять оборонные мероприятия с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией.

«Мы поделились с нашими союзниками ключевыми разведданными и идеями об угрозах, исходящих от России и Китая в этом регионе, например, деятельность китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei и ZTE, а также использование в Арктике китайских подводных оптоволоконных кабелей», — говорится в статье.

Кроме того, по мнению О'Брайена и Талли, успешная арктическая дипломатия требует многостороннего участия в Арктическом совете, где Россия играет важную роль, а Китай имеет статус наблюдателя.

«В начале октября 2020 года мы встретились с нашими российскими коллегами в Женеве. Хотя по большинству вопросов прогресс был медленным, когда дело дошло до Арктики, мы пришли к общему пониманию, что существуют только «арктические страны» и «неарктические страны», — пишут аналитики.

Американские и российские делегаты пришли к выводу, что, хотя интересы неарктических стран, таких как Китай, нужно учитывать, только арктические страны должны присутствовать за столом переговоры при принятии решений по региону.

«Один из наших российских коллег подтвердил это, сухо заметив, что «шелкопряд не может выжить в Арктике», — вспоминают О'Брайен и Талли.

Они подчеркивают, что, поскольку таяние льда открывает новые судоходные маршруты и «обнажает сокровищницу природных ресурсов», Вашингтон может ожидать продолжения военной и коммерческой деятельности России и Китая в Арктике.

В марте прошлого года российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в Арктике до 2035 года.

Согласно документу, основными национальными интересами России в Арктике являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства, развитие Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста страны.

Также Москва намерена продолжать развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации и охранять окружающую среду в Арктике — исконную среду обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов России.