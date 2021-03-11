Визовая война: в США не продлевают разрешения российским дипломатам

По словам российского консула, в течение нескольких лет генконсульство России работает «в неполном штатном составе» из-за «жесткой визовой политики» США.

«Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», — подчеркнул Александр Захаров в интервью РИА «Новости».

По словам российского представителя, тревогу вызывает и то, что принимающая сторона «отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США».

«Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода «билет в один конец» в середине загранкомандировки», — пояснил генконсул России.

Захаров подчеркнул, что российское диппредставительство рассчитывает, что американские дипломаты пересмотрят свою позицию по этому вопросу.

Российская сторона неоднократно выражала желание провести переговоры для решения этой проблемы. В очередной раз об этом заявил в прошлом месяце замглавы МИД России Сергей Рябков. Незадолго до его интервью РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о телефонном разговоре Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена. Госсекретарь США сообщил Лаврову, что готов к экспертному диалогу для устранения сложностей в работе диппредставительства двух стран.

«Мы готовимся к такому диалогу, работаем на данном отрезке через посольства, передаем и документы, и беседуем с американцами здесь, то же самое происходит в Вашингтоне по линии посольства и госдепартамента», — рассказал агентству Рябков.

Но, по его мнению, этого недостаточно. «Необходимо сформировать некую материальную базу для организации специализированных консультаций, для отдельного раунда. Может быть, даже в межведомственном формате», — сказал он.

Замглавы МИД обратил внимание, что Москва давно предлагает Вашингтону этим заняться.

«Есть просто клубок сложнейших проблем, которые не решаются. У нас впечатление такое, что американцы по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников, не хотят этим заниматься», — добавил Рябков.

Дипломат оценил такое отношение США как «элемент демонстрации того, что в Вашингтоне имеют в виду «обращаться с Россией» так, как того заслуживает противник». Другого объяснения Рябков не нашел.

«Соответственно, мы отвечаем зеркально, и американцы не должны иметь никаких иллюзий: если они не будут решать эти вопросы, значит, ситуация с функционированием их загранучреждений в России тоже останется плачевной», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что у американских коллег не должно быть сомнений в том, что Россия ответит на попытку США и дальше создавать «препятствия для нормальной ротации дипкадров и технических кадров — визы они практически не выдают сейчас».

«Мы найдем способ ответить. В том числе при необходимости и ассиметрично, здесь не должно быть сомнений», — предупредил дипломат.

Ответы со стороны России уже были. В декабре прошлого года The Washington Post сообщала, что у американских дипломатов есть проблемы с функционированием посольства в России из-за отсутствия виз. По данным газеты, сотрудники дипмиссии США не могли вызвать специалистов из Соединенных Штатов, чтобы те провели ремонт лифтов и пожарных сигнализаций. Кроме того, дипломатам приходилось якобы самим решать повседневные задачи из-за нехватки сотрудников.

В России отмечали, что именно американская сторона является ответственной за «визовую войну» — дипломаты США навязали России «практику персональных визовых разменов». На ситуацию с визами ответили и в Кремле, назвав затягивание или отказ в выдаче виз российским дипломатам «большой проблемой».