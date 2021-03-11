Не считают за людей: в Совфеде осудили отношение Киева к Донбассу

Заместитель председателя правительства Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает маловероятным присоединение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к России.

По его словам, Москва не решится на такой шаг по экономическим соображениям, пишет издание Obozrevatel.

«В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги?» — сказал Резников.

Также он уверен, что россияне якобы нуждаются в жителях юго-востока Украины только в качестве рабочей силы и не относятся к ним хорошо, так как «по этническому составу они украинцы».

В Москве на эту ситуация смотрят иначе: сам Киев не считает жителей Донбасса за равноправных остальным украинцам людей и не внимает их чаяниям, в отличие от России, которая оказывает социальную помощь охваченному гражданской войной украинскому региону, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при [предыдущем президенте Украине Петре] Порошенко, при [нынешнем украинском президенте Владимире] Зеленском.

Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих на Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей», — пояснил сенатор.

По его словам, украинские власти навязывают Донбассу неприемлемые законы и грозят им репрессиями в случае возвращения юго-восточных территорий под административную власть Киева, передает НСН.

В конце января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция ДНР и ЛНР с Россией.

«Доктрина «Русский Донбасс» станет основной при принятии значимых общественных решений и найдет свое практическое применение во всех сферах деятельности.

В первую очередь, это коснется сферы образования, науки, культуры, молодежной политики, а также законотворческой деятельности», — заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе круглого стола.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, со своей стороны, подчеркнул, что главная задача руководства республик — сохранение и развитие русского языка, русской культуры и русскоязычного образовательного пространства.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских», — сказал представитель Кремля.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. После того как активисты в Донецке и Луганске заняли административные здания, украинские власти объявили о начале так называемой антитеррористической операции (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после начала военного конфликта более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию, в другие регионы Украины и некоторые страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.