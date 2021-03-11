«Нужно выиграть выборы»: зачем Нетаньяху налаживает отношения с Турцией

Израиль и Турция ведут переговоры о нормализации отношений, пишет Sputnik Türkiye. По информации издания, об этом сообщил премьер-министр Израиля на встрече со своими избирателями в городе Бат-Ям. «Да, мы ведем переговоры с Турцией, и это положительный процесс», — сказал он.

Нетаньяху заявил, что отношения с соседними странами Восточного Средиземноморья чрезвычайно важны для благополучия и мира в регионе.

Напряженность между Турцией и Израилем сохранялась в течение десяти лет. В мае 2010 года израильский спецназ захватил паром с гуманитарной помощью «Мави Мармара», следовавший из Турции на прорыв блокады сектора Газа. Блокаду израильские власти объясняли необходимостью изолировать руководство группировки ХАМАС, которое пришло к власти в Газе в сентябре 2007 года.

После этого Анкара прервала большую часть связей с Израилем и снизила уровень дипотношений. В 2015 году стороны начали переговоры о восстановлении двусторонних отношений. При этом турецкое руководство продолжало осуждать политику Израиля в отношении Палестины, в то время как Тель-Авив обвинял Анкару в выдаче паспортов членам ХАМАС.

Однако, как отмечают аналитики, стороны все же сохранили сотрудничество в области экономики, разведки и безопасности.

«Отношения между странами поддерживаются все эти годы, даже когда произошел этот инцидент «Мави Мармара», торговый оборот между странами, экономическое взаимодействие шли достаточно полноценно. Да, политический диалог нарушен, но опять-таки многие считают, что экономика является локомотивом и политика следует за ней», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«Формально дипломатические отношения Израиля с Турцией существуют. Да, были в этих отношениях взлеты и падения, отзывали послов, возвращали послов, снижался уровень, обе страны вызывали послов друг друга для внушений в МИД — это все было. Но у отношений Турции и Израиля есть очень прочный экономический базис, и он продолжает существовать. <…> Есть большой торговый оборот между странами. Турция — одна из крупнейших экономик ближневосточного и средиземноморского региона», — рассказывает израильский политолог Бенни Брискин.

Действительно, динамика отношений сторон достаточно изменчива. Анкара отозвала своего посла в 2018 году после столкновений палестинцев и израильских военных в секторе Газа, а также после решения США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим — город, который является центральным камнем преткновения в территориальном споре между Израилем и Палестиной.

Как отмечают эксперты, во многом риторика руководства обеих стран основывается на удовлетворении настроений их электоратов.

«Эрдоган делал резкие заявления, оглядываясь на своего консервативного избирателя. Турецкий народ поддерживает палестинцев как мусульман, и считает что должно быть признанное государство Палестина, а в идеале — чтобы не было Израиля.

В стране правит консервативная партия, которая, конечно, всегда разыгрывает исламскую карту. Поэтому никогда Израиль в глазах турецкого избирателя не был добром по религиозной причине, не говоря уже о том, что когда-то это была Османская империя, и все эти земли туда входили. Конечно, им неприятно, что какие-то государства там появились», — отмечает Юрий Мавашев.

Турецкий лидер, действительно, часто достаточно резко высказывался в отношении Израиля. Он, например, называл это государство «самой сионистской, фашистской и расистской страной в мире», и призывал международное сообщество мобилизоваться против Тель-Авива.

«Эрдоган во многом действует из своих популистских соображений, чтобы выигрывать выборы, чтобы подогревать необразованную часть своих избирателей, мусульман, которых становится все больше, выступает со всякими заявлениями против Израиля, поддерживает ХАМАС и т.д.», — считает Бенни Брискин.

Однако и израильское руководство, по словам эксперта, во многом руководствуется популизмом, говоря о сближении с Турцией.

Сейчас страна готовится к четвертым по счету за менее чем два года досрочным выборам в Кнессет (парламент). Они пройдут 23 марта в связи с тем, что парламент не смог утвердить госбюджет в отведенный для этого срок.

«Нетаньяху нужно выиграть выборы. Сегодня это основная задача в Израиле. С одной стороны, мирные, хорошие отношения нужны Израилю, безусловно, с любой страной, тем более со странами Средиземноморского региона, включая, конечно, Турцию. С другой стороны, один из главных козырей, который Нетаньяху продает своему избирателю — это то, что он лидер международного масштаба, а другие претенденты на должность премьер-министра на голову его ниже», — отмечает Бенни Брискин.

По словам эксперта, поскольку отношения Турции и Израиля не заморожены, и контакты, так или иначе ведутся, обвинить Нетаньяху во лжи нельзя. В то же время, говорить, что за заявлениями премьер-министра последует непременно реальное сближение сторон, также не приходится.

«В одной из последних избирательных кампаний его лозунг был «Нетаньяху — другая лига», то есть высшая лига, то есть всех своих противников он записывает в лигу, которая с ним и соревноваться не может. Чтобы подтвердить эту линию, ему нужно показать, что только он умеет заключать международные соглашения, вести переговоры с международными лидерами, организовывать доставку вакцины первыми в мире и т.д.», — отмечает политолог.

В последние несколько месяцев обе стороны снова начали подавать сигналы о готовности изменить ситуацию. В декабре Турция объявила, что после двухлетнего перерыва назначит нового посла в Израиле. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может примириться с политикой Израиля в отношении Палестины, однако Турция все же надеется на улучшение отношений с Тель-Авивом.

Помимо экономики у сторон есть и другие темы, в которых их интересы сходятся. Таким вопросом стала война в Нагорном Карабахе, где обе страны поддержали Баку.

Азербайджан — одна из немногих мусульманских стран, у которых сложились хорошие отношения с Израилем, и она давно покупает у него оружие. По информации Axios президент Азербайджана Ильхам Алиев после завершения военных действий в Нагорном Карабахе, в которых он получил значительную поддержку от Турции и Израиля, высказал желание способствовать примирению сторон в своем разговоре с Эрдоганом. После этого советники Алиева заявили своим израильским коллегам, что турецкий лидер положительно отреагировал на эту идею.

«С одной стороны, здесь предвыборное использование межгосударственных отношений, и, возможно, это ни к чему не приведет. С другой стороны, есть общие интересы, есть вещи, которые страны разделяют, и поэтому здесь все будет зависеть, в первую очередь, от второй стороны, то есть от Турции. У Нентаньяху, конечно же, есть желание нормализовать отношения с Анкарой и записать это себе в плюс», — отмечает Бенни Брискин.